Izvietojiet FeatBit ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda funkciju karodziņu un eksperimentu platforma, kas izveidota kā pašmitināta alternatīva LaunchDarkly.
Izvēlies FeatBit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FeatBit
FeatBit ir uzņēmuma līmeņa funkciju pārvaldības platforma, kas ļauj inženieru komandām izvietot kodu aiz funkciju karodziņiem, veikt procentuālas izvēršanas, mērķēt uz konkrētiem lietotāju segmentiem un nekavējoties atsaukt bez atkārtotas izvietošanas. Vietējie SDK desmit populārām valodām un reāllaika novērtēšanas serveris uztur karodziņu izmaiņas sinhronizētas starp klientiem mazāk nekā sekundē.
FeatBit pašmitināšana tavā VPS saglabā karodziņu konfigurācijas, lietotāju mērķēšanas noteikumus un audita žurnālus tavā kontrolētajā infrastruktūrā, bez maksas par katru lietotāju un bez ikmēneša novērtēšanas kvotām. Izvietošana ietver pārvaldības lietotāja saskarni, API, novērtēšanas serveri, analītikas pakalpojumu un PostgreSQL, kas ir iepriekš konfigurēti aiz HTTPS.
FeatBit galvenās iespējas
Reāllaika karoga straumēšana
Īpašs novērtēšanas serveris nosūta karodziņu atjauninājumus uz SDK, izmantojot WebSockets, lai izmaiņas stātos spēkā klientos dažu milisekunžu laikā pēc pārslēgšanas.
Mērķētas lietotāju ieviešanas
Izvērs funkcijas pēc procentuālā sadalījuma, lietotāja atribūta vai nosaukta segmenta, un apvieno noteikumus, lai ierobežotu laidienus konkrētām grupām pirms globālas palaišanas.
Vietējie A/B eksperimenti
Saistiet karodziņu variācijas ar produkta metriku un veiciet eksperimentus no sākuma līdz beigām ar iebūvētu analītiku, novēršot nepieciešamību pēc atsevišķa eksperimentu rīka.
Desmit oficiālie SDK
Servera un klienta SDK JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android un iOS platformām integrē funkciju karodziņus jebkurā ražošanas stekā.
Audita pieraksti un vēsture
Katra karodziņa, segmenta un noteikumu izmaiņa tiek reģistrēta kopā ar lietotāju, laikspiedolu un atšķirību, padarot atgriešanas un atbilstības pārbaudes vienkāršas.
Projekta un vides darbības jomas noteikšana
Sakārto karodziņus projektos ar izolētām izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēm, katrai ar savām SDK atslēgām un mērķauditorijas atlases noteikumiem.
Kāpēc izmantot FeatBit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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