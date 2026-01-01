Izvietot iekļauto ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska tīmekļa lietotne privātu šifrētu piezīmju kopīgošanai ar derīguma termiņa kontroli un paroles aizsardzību.
Izvēlies Enclosed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Enclosed
Enclosed ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma privātu, pilnībā šifrētu piezīmju sūtīšanai. Izmantojot pārlūkprogrammas vietējās kriptogrāfijas API, tā šifrē saturu klienta pusē, pirms tas sasniedz serveri — tas nozīmē, ka resursdatoram nekad nav piekļuves nešifrētam tekstam. Piezīmes var iestatīt pašiznīcināties pēc vienreizējas izlasīšanas vai beigties pēc konfigurējama laika perioda.
Pašmitināšana Enclosed uz tava VPS nodrošina, ka šifrēto piezīmju glabāšana pilnībā paliek tavā infrastruktūrā. Organizācijas, kas apstrādā sensitīvus akreditācijas datus, API atslēgas vai konfidenciālu informāciju, iegūst pilnīgu kontroli pār datu atrašanās vietu un var ieviest pielāgotas derīguma termiņa politikas, nepastāvot atkarībai no trešo pušu mitinātiem pakalpojumiem.
Enclosed galvenās iespējas
Klienta puses šifrēšana
Piezīmes tiek šifrētas pārlūkprogrammā pirms pārsūtīšanas, izmantojot vietējās Web Crypto API, tāpēc serveris nekad neredz nešifrēto saturu.
Pašiznīcinošas piezīmes
Iestatiet piezīmēm derīguma termiņu pēc vienas izlasīšanas vai noteiktā laika posmā, nodrošinot, ka sensitīva informācija netiek saglabāta ilgāk, nekā nepieciešams.
Paroles aizsardzība
Pievieno izvēles paroli jebkurai piezīmei, pieprasot saņēmējiem autentificēties, pirms saturu var atšifrēt un parādīt.
Koplietojamās saites
Katra piezīme ģenerē unikālu URL, ko var nosūtīt, izmantojot e-pastu, tērzēšanu vai SMS — saņēmējam nav nepieciešams konts vai reģistrācija.
Viegla izvietošana
Viens konteiners ar minimālām resursu prasībām ļauj Enclosed viegli darboties līdzās citiem pakalpojumiem uz viena un tā paša VPS.
Kāpēc izmantot Enclosed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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