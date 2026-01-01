Izvietot ErsatzTV ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts IPTV serveris, kas pārvērš personīgo mediju bibliotēku pielāgotos 24/7 tiešraides TV kanālos ar elektronisko programmu ceļvedi.
Izvēlies ErsatzTV VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ErsatzTV
ErsatzTV ir atvērtā koda pašu mitināta platforma, kas pārveido personīgo mediju bibliotēku — Plex, Jellyfin, Emby vai lokālos failus — par tiešraides, pielāgotiem TV kanāliem ar reālu elektronisko programmu ceļvedi. Kanāli tiek straumēti kā M3U/HLS atskaņošanas saraksti, kuriem var pieslēgties jebkurš IPTV klients: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, viedtelevizori, televizora pierīces un mobilās lietotnes.
ErsatzTV pašmitināšana savā VPS sniedz tev privātu klasiskā kabeļtelevīzijas aizstājēju, kas pilnībā veidots no medijiem, kas tev jau pieder, neabonējot straumēšanas pakalpojumu un bez reklāmu pārtraukumiem. Ieplāno tematiskos maratonus, ziņu stila rotācijas, mūzikas video kanālus vai bērnu programmu blokus, pēc tam skaties tos jebkurā ierīcē, kas atbalsta IPTV.
ErsatzTV galvenās iespējas
Pielāgoti 24/7 kanāli
Izveido jebkādu skaitu tiešraides kanālu, apvienojot kolekcijas, atskaņošanas sarakstus un plānošanas noteikumus nepārtrauktās straumēs.
IPTV un EPG izvade
Padari kanālus pieejamus kā M3U atskaņošanas sarakstus ar pilnu XMLTV elektronisko programmu ceļvedi, lai jebkurš IPTV klients varētu pieslēgties kā kabeļtelevīzijai.
Plex / Jellyfin / Emby
Pieslēdzies tieši esošajām mediju servera bibliotēkām vai skenē lokālās mapes, lai tie paši mediji darbinātu VOD lietotnes un tavus TV kanālus.
Aparatūras transkodēšana
Izvēles NVENC, QSV, VAAPI, AMF un VideoToolbox paātrinājums, lai saglabātu procesora noslodzi pārvaldāmu, apkalpojot tiešraides.
Ūdenszīmes un buferi
Uzlieciet kanāla ūdenszīmes, ievietojiet bampus un intro, un pārtrauciet programmu ar pielāgotiem starpbrīžiem, lai radītu īsta kanāla sajūtu.
Mūzikas video kanāli
Sajauc mūzikas videoklipus un audio hronoloģiskos vai tematiskos kanālos, ar vāka attēla attēlojumu un metadatu vadītu plānošanu.
Kāpēc izmantot ErsatzTV pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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