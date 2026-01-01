Pinchflat instalēšana ar vienu klikšķi.
Pašmitināts YouTube multivides pārvaldnieks, kas automātiski lejupielādē jaunus videoklipus no taviem iecienītākajiem kanāliem un atskaņošanas sarakstiem ar nulli manuālas piepūles.
Izvēlies Pinchflat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pinchflat
Pinchflat ir pašmitināts YouTube satura pārvaldnieks, kas izveidots uz yt-dlp bāzes un automatizē videoklipu lejupielādi un organizēšanu no kanāliem un atskaņošanas sarakstiem. Iestati vienu noteikumu — Pinchflat periodiski pārbauda jaunu saturu un lejupielādē to automātiski, ar pirmšķirīgu atbalstu Plex, Jellyfin un Kodi bibliotēkām, lai tavs mediju centrs būtu atjaunināts bez manuāla darba.
Pinchflat darbināšana uz tava VPS nodrošina lejupielādes 24/7, neizmantojot tava mājas interneta joslas platumu vai datoru. SponsorBlock integrācija izlaiž sponsorētos segmentus, RSS plūsmas ģenerēšana pārvērš kanālus par aplādes plūsmām, un izvēles automātiskā dzēšana automātiski pārvalda krātuvi, tavai bibliotēkai augot.
Pinchflat galvenās iespējas
Automatizētas kanāla lejupielādes
Iestati noteikumus kanāliem vai atskaņošanas sarakstiem, un Pinchflat periodiski pārbauda jaunas augšupielādes, automātiski tās lejupielādējot bez manuālas iedarbināšanas.
Media centra integrācija
Pirmklasīgs atbalsts Plex, Jellyfin un Kodi ar jaudīgu nosaukumu sistēmu, kas organizē failus tieši tā, kā sagaida tavs multivides serveris.
SponsorBlock atbalsts
Automātiski izlaiž vai izgriež sponsorētos segmentus, ievadus un nobeigumus no lejupielādētiem videoklipiem, izmantojot kopienas iegūtos SponsorBlock datus.
RSS plūsmas ģenerēšana
Pārveido YouTube kanālus un atskaņošanas sarakstus par RSS plūsmām, lai tu varētu sekot video veidotājiem jebkurā aplādes vai plūsmu lasītāja lietotnē.
Vieda krātuves pārvaldība
Konfigurē automātisko vecāka satura dzēšanu pēc vecuma vai skaita, lai kontrolētu diska lietojumu, tavam arhīvam palielinoties.
Kāpēc izmantot Pinchflat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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