Izvietot Spacedrive ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda failu pārvaldnieks, kas apvieno tavus failus no vietējiem diskiem, ārējām krātuvēm un mākoņa vienā meklējamā bibliotēkā.
Izvēlies Spacedrive VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Spacedrive
Spacedrive ir virtuāla izkliedētā failu sistēma (VDFS), kas izveido vienotu, inteliģentu visu tavu failu katalogu — neatkarīgi no to atrašanās vietas. Vietējie diski, ārējā atmiņa un mākoņpakalpojumi tiek apvienoti vienā meklējamā datubāzē ar atzīmēm, metadatu filtriem, dublikātu noteikšanu un sīktēlu ģenerēšanu. Atšķirībā no tradicionālajiem failu pārlūkiem, Spacedrive apstrādā visu tavu digitālo bibliotēku kā strukturētus datus, kurus tu vari vaicāt un organizēt lielā mērogā.
Pašmitināšana Spacedrive serverim uz tava paša VPS nodrošina tev pastāvīgu, vienmēr aktīvu centru tavai failu organizēšanas sistēmai ar iebūvētu administratora autentifikāciju — neaugšupielādējot savus datus nevienā trešās puses mākonī.
Spacedrive galvenās iespējas
Vienota failu bibliotēka
Indeksē failus vietējos diskos, ārējās atmiņas ierīcēs un mākoņvietās vienā meklējamā datubāzē — vairs nav jāmeklē vairākās vietās.
Vieda marķēšana
Sakārto failus ar pielāgotām atzīmēm un metadatu filtriem, lai tu varētu atrast tieši to, kas tev nepieciešams, neatkarīgi no tā, kur tas ir saglabāts.
Dublikātu noteikšana
Automātiski identificē failu dublikātus visā tavā bibliotēkā, palīdzot tev atgūt vietu krātuvē un uzturēt savu kolekciju tīru.
Mediju priekšskatījumi
Ģenerē sīktēlus un priekšskatījumus fotogrāfijām un video, lai tu varētu vizuāli pārlūkot savu bibliotēku, neatverot atsevišķus failus.
Vienādranga sinhronizācija
Sinhronizē tavu sakārtoto bibliotēku vairākās ierīcēs, lai tavas atzīmes, kolekcijas un metadati vienmēr būtu aktuāli visur.
Kāpēc izmantot Spacedrive pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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