Uzstādīt WebThings Gateway ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Lietu tīmekļa vārteja viedās mājas ierīču vienošanai un vadībai no privāta tīmekļa vadības paneļa.
Izvēlies WebThings Gateway VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WebThings Gateway
WebThings Gateway ir atvērtā koda Web of Things specifikācijas implementācija, ko sākotnēji izstrādāja Mozilla un tagad uztur WebThings kopiena. Tā savieno viedās mājas ierīces no dažādām ekosistēmām vienā privātā vadības panelī, atklājot katru ierīci kā Web Thing ar standarta HTTP un WebSocket API.
Darbinot WebThings Gateway savā VPS, ierīces dati, automatizācijas noteikumi un papildinājumu konfigurācija tiek pilnībā saglabāta ārpus piegādātāju mākoņiem. Vārteja jau no paša sākuma atbalsta MQTT un uz IP balstītus protokolus, kamēr Zigbee, Z-Wave un Bluetooth papildinājumi joprojām ir pieejami lietotājiem, kuri savieno VPS ar attālo tiltu vai saderīgu aparatūru.
WebThings Gateway galvenās iespējas
Web of Things API
Katra pievienotā ierīce ir pieejama, izmantojot standarta HTTP un WebSocket Web Things API, lietošanai skriptos, informācijas paneļos un trešo pušu lietotnēs.
Vizuālais noteikumu dzinējs
Velc un nomet noteikumu redaktors ļauj tev savienot trigerus un darbības jebkurā pievienotajā ierīcē, nerakstot kodu.
Papildinājumu ekosistēma
Instalē adapterus priekš MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuālajiem sensoriem un desmitiem citu no iebūvētās papildinājumu direktorijas.
Privāts pēc noklusējuma
Visi ierīces dati, žurnāli un automatizācijas paliek tavā VPS bez piegādātāja konta, telemetrijas un mākoņreleja.
Stāvu plāns un žurnāli
Novieto ierīces pielāgotā telpu plānā un pārskati vēsturiskos sensoru datus ar iebūvēto žurnālu skatītāju problēmu novēršanai.
Balss un HTTPS piekļuve
Izvēles tunelēšana, HTTPS un integrācijas ar balss asistentiem ļauj tev droši sasniegt vārteju no jebkuras vietas.
Kāpēc izmantot WebThings Gateway pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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