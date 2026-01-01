Izvietot Home Assistant ar viena klikšķa instalāciju.
Privātumu prioritizējoša atvērtā koda mājas automatizācijas platforma ar 2000+ integrācijām viedierīcēm un pakalpojumiem.
Izvēlies Home Assistant VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Home Assistant
Home Assistant ir vadošā atvērtā koda mājas automatizācijas platforma, kurai uzticas miljoniem lietotāju visā pasaulē. Tā apvieno viedierīces no dažādiem ražotājiem — gaismas, termostatus, kameras, drošības sistēmas un multivides atskaņotājus — vienotā pielāgojamā saskarnē ar jaudīgu automatizācijas dzinēju, kas atbalsta sarežģītus scenārijus, ko iedarbina laiks, ierīču stāvokļi vai ārēji notikumi.
Home Assistant ieviešana tavā VPS nodrošina, ka tava viedā māja paliek darboties pat vietējo pārtraukumu laikā, nodrošina uzticamu attālo piekļuvi no jebkuras vietas un saglabā visus ierīču datus un automatizācijas loģiku pilnībā tavā kontrolē bez mākoņpakalpojumu atkarībām.
Home Assistant galvenās iespējas
2 000+ Integrācijas
Savieno praktiski jebkuru viedās mājas ierīci vai mākoņpakalpojumu, izmantojot pastāvīgi augošu kopienas integrāciju bibliotēku.
Vietējā kontrole
Visas automatizācijas darbojas lokāli bez mākoņpakalpojumu atkarības, saglabājot tavu mājokli atsaucīgu pat tad, ja interneta savienojums pazūd.
Jaudīgas automatizācijas
Vizuālais un uz YAML balstītais automatizācijas redaktors atbalsta sarežģītus trigerus, nosacījumus un daudzpakāpju darbības jebkuram scenārijam.
Pielāgojami vadības paneļi
Lovelace informācijas paneļi ļauj tev izveidot personalizētas vadības saskarnes jebkurai ierīcei vai ekrānam tavās mājās.
Balss asistenta integrācija
Darbojas ar Google Assistant, Amazon Alexa un Siri, lai bez rokām vadītu jebkuru pievienoto ierīci.
Enerģijas uzraudzība
Sekot līdzi un optimizēt mājsaimniecības enerģijas patēriņu, izmantojot īpašus uzraudzības paneļus un ierīču līmeņa patēriņa datus.
Kāpēc izmantot Home Assistant pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.