Izvieto n8n ar AI asistentu ar viena klikšķa instalāciju.
Darbplūsmas automatizācija ar iebūvētu AI tērzētavu, kas plāno, veido un atkļūdo tavas automatizācijas tavā vietā.
Izvēlies n8n with AI Assistant VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar n8n with AI Assistant
n8n ir darbplūsmas automatizācijas platforma, kas savieno lietojumprogrammas, pakalpojumus un API, izmantojot vizuālu uz mezgliem balstītu redaktoru. Šī izvietošana pievieno n8n AI asistentu, tērzēšanas saskarni, kas vienkāršas valodas pieprasījumus pārvērš strādājošās darbplūsmās — tas izvēlas pareizos mezglus, savieno tos, raksta izteiksmes un paskaidro, kāpēc izpilde neizdevās, nevis liek tev lasīt žurnālus.
Asistents palaiž kodu smilškastes pakalpojumā, izvietotā blakus n8n uz tava paša VPS, nevis trešās puses mākonī, tāpēc darbplūsmas loģika, akreditācijas dati un ģenerētais kods paliek tavā infrastruktūrā. To darbina Nexos AI, nodrošinot asistentam piekļuvi jaunākajiem modeļiem, izmantojot vienu atslēgu, kamēr tu saglabā neierobežotu darbplūsmu izpildi un bez maksas par katru uzdevumu.
n8n with AI Assistant galvenās iespējas
Tērzēšanas vadīta darbplūsmas veidošana
Apraksti automatizāciju, ko vēlies vienkāršā valodā, un asistents saliek mezglus, savienojumus un izteiksmes tavā vietā.
Pašmitināta koda smilškaste
Ģenerētais kods tiek izpildīts izolētā smilškastes pakalpojumā, kas darbojas uz tava VPS, tāpēc nekas netiek nosūtīts ārējam izpildes nodrošinātājam.
Vadīta kļūdu atkļūdošana
Pajautā asistentam, kāpēc izpilde neizdevās, un saņem paskaidrojumu ar konkrētu labojumu, tā vietā, lai meklētu neapstrādātos izpildes žurnālos.
Nexos AI modeļa piekļuve
Viena Nexos AI atslēga nodrošina asistentam piekļuvi vadošajiem modeļiem, un tu vari jebkurā laikā mainīt modeli, ko tas izmanto.
Pilns n8n automatizācijas komplekts
Viss standarta n8n ir iekļauts — simtiem integrāciju, tīmekļa āķi, grafiki un pielāgoti JavaScript mezgli.
Dati paliek tavā VPS
Darbplūsmas definīcijas, API akreditācijas dati un izpildes vēsture tiek glabātas pastāvīgā sējumā, ko tu kontrolē un ko vari brīvi dublēt.
Kāpēc izmantot n8n with AI Assistant pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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