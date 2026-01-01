Instalēt Scrypted ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas mājas video integrācijas platforma un NVR ar mākslīgā intelekta darbinātām viedām detekcijām.
Izvēlies Scrypted VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Scrypted
Scrypted ir atvērtā koda mājas video integrācijas platforma un tīkla video ierakstītājs (NVR), kas apvieno IP kameras viedās mājas ekosistēmās, tostarp HomeKit, Google Home, Alexa un Home Assistant. Tā aparatūras paātrinātā transkodēšana un spraudņu arhitektūra nodrošina zema latentuma tiešraides un uzticamus 24/7 ierakstus bez piegādātāja piesaistes.
Scrypted NVR spraudnis pievieno nepārtrauktu ierakstīšanu ar AI darbinātām viedajām noteikšanām, tūlītējiem kustības brīdinājumiem un pulētu mobilo un darbvirsmas lietotni attālai uzraudzībai. Pašmitināšana uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem ierakstiem un novērš pastāvīgas mākoņpakalpojumu abonēšanas maksas.
Scrypted galvenās iespējas
Gudrās mājas integrācija
Pārraidīt kameras uz HomeKit, Google Home, Alexa un Home Assistant vienlaicīgi no vienas vienotas platformas.
24/7 NVR ieraksts
Ieraksti katru kameru visu diennakti ar Scrypted NVR spraudni un pārlūko ierakstus, izmantojot intuitīvu laika joslas navigāciju.
Viedas MI noteikšanas
Saņem gudrus kustību, personu, transportlīdzekļu un dzīvnieku brīdinājumus, ko darbina ierīcē esošie mašīnmācīšanās modeļi.
Aparatūras paātrinājums
Izmanto GPU vai aparatūras paātrinātu video dekodēšanu vienmērīgām, zema latentuma straumēm ar minimālu CPU noslodzi.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti ar simtiem kopienas spraudņu, kas atbalsta kameras, slēdzenes, sensorus un viedās mājas ierīces.
Kāpēc izmantot Scrypted pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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