Izvietot OpenHuman ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgais AI kodols, kas savieno 118+ lietotnes un veido privātu atmiņas koku, ko tu pilnībā kontrolē.
Izvēlies OpenHuman VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenHuman
OpenHuman ir atvērtā koda personīgais AI superintelekts, kas paredzēts darboties tavā infrastruktūrā. Izveidots ap Rust kodolu un lokāli prioritāru atmiņas koku, kas saderīgs ar Obsidian, tas savienojas ar vairāk nekā simts pakalpojumiem ar viena klikšķa OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar un daudziem citiem — un klusi ievāc jaunus datus privātā zināšanu bāzē ik pēc divdesmit minūtēm.
OpenHuman pašmitināšana saglabā katru e-pastu, dokumentu un sarunu tavā īpašumā esošā darba telpā, vienlaikus ļaujot tev novirzīt pieprasījumus uz spriešanas, ātrajiem vai redzes modeļiem pēc pieprasījuma. Nav maksu par lietotāju, nav piegādātāja piesaistes, un neviens trešās puses AI pakalpojums nekad neredz tavus neapstrādātos datus, ja vien tu to skaidri nenovirzi turp.
OpenHuman galvenās iespējas
Vietējā pirmā atmiņa
Katrs ziņojums, dokuments un integrācijas sinhronizācija nonāk lokālā SQLite krātuvē un ar Obsidian saderīgā glabātuvē, ko tu vari lasīt, rediģēt un dublēt tieši diskā.
118+ integrācijas
Viena klikšķa OAuth savienotāji pakalpojumiem Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar un daudziem citiem, ar fona darbinieku, kas atsvaidzina datus ik pēc divdesmit minūtēm.
Vietējie aģenta rīki
Iebūvētā tīmekļa meklēšana, datu vākšana, failu sistēmas piekļuve, git operācijas un balss (STT/TTS) ļauj aģentiem darboties tavā vārdā bez ārējiem spraudņu ietvariem.
TokenJuice kompresija
Ierīces uzvedņu kompresors, kas apgriež liekos žetonus no aģenta izsaukumiem, samazinot modeļa API izmaksas līdz pat 80% ilgstošās darbplūsmās.
Vienota modeļa maršrutēšana
Pārslēdzies starp spriešanas, ātrajiem un redzes modeļiem, izmantojot vienu abonementu, vai novirzi kodolu uz lokālajiem Ollama un LM Studio aizmugursistēmām pilnīgai privātumam.
Rūdīts RPC kodols
Bezgalvas Rust kodols nodrošina ar nesēja autentificētu RPC galapunktu, darbojas kā tikai lasāms konteiners ar atceltām iespējām un tīri savienojas ar darbvirsmas klientiem, izmantojot tīklu.
Kāpēc izmantot OpenHuman pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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