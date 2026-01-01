Izvieto Meilisearch ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda meklētājprogramma, kas izstrādāta Rust valodā un nodrošina kļūdu tolerējošus rezultātus mazāk nekā 50 milisekundēs.
Izvēlies Meilisearch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Meilisearch
Meilisearch ir zibenīgi ātra, atvērtā koda meklētājprogramma, kas rakstīta Rust valodā un atgriež atbilstošus rezultātus mazāk nekā 50 ms laikā ar iebūvētu drukas kļūdu toleranci, fasetētu filtrēšanu un pielāgojamu ranžēšanu — viss, izmantojot vienkāršu REST API. Tā darbojas uzreiz ar viedajiem noklusējuma iestatījumiem, padarot to vienkāršu, lai pievienotu jaudīgu meklēšanu e-komercijas veikaliem, dokumentācijas vietnēm un SaaS lietojumprogrammām.
Meilisearch mitināšana uz tava paša VPS nodrošina tev veltītu CPU un atmiņu konsekventai veiktspējai zem 50 ms slodzes apstākļos, neierobežotu dokumentu indeksēšanu par fiksētu cenu un pilnīgu kontroli pār drošību un konfigurāciju, nepaļaujoties uz pārvaldītu meklēšanas pakalpojumu.
Meilisearch galvenās iespējas
Zem 50 ms rezultāti
Rust dzinējs atgriež meklēšanas rezultātus mazāk nekā 50 milisekundēs pat miljoniem dokumentu.
Iebūvēta kļūdu pielaide
Lietotāji atrod to, kas viņiem nepieciešams, pat ar pareizrakstības kļūdām — nav nepieciešama konfigurācija, lai aktivizētu viedo pareizrakstības kļūdu labošanu.
Fasetētā filtrēšana
Jaudīgi filtri un šķautnes ļauj lietotājiem precizēt meklēšanas rezultātus pēc kategorijas, cenas, birkas vai jebkura pielāgota atribūta.
Vienkārša REST API
Visaptveroši SDK priekš JavaScript, Python, PHP, Go un citiem padara integrāciju vienkāršu jebkurai sistēmai.
Reāllaika indeksēšana
Dokumenti ir meklējami nekavējoties pēc pievienošanas, bez pārbūves aizkavēšanās vai manuālas indeksa atsvaidzināšanas.
Kāpēc izmantot Meilisearch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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