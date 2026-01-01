Instalēt PrestaShop ar viena klikšķa instalāciju.
Jaudīga atvērtā koda e-komercijas platforma, kas nodrošina vairāk nekā 300 000 tiešsaistes veikalu visā pasaulē ar pilnu produktu pārvaldību, maksājumiem un daudzvalodu atbalstu.
Izvēlies PrestaShop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PrestaShop
PrestaShop ir pilnvērtīga atvērtā koda e-komercijas platforma, ko izmanto tirgotāji vairāk nekā 190 valstīs. Tā nodrošina visu nepieciešamo profesionāla tiešsaistes veikala darbībai jau no paša sākuma: produktu kataloga pārvaldību, pasūtījumu apstrādi, integrētas maksājumu vārtejas (PayPal, Stripe un citas), vairāku valodu un valūtu atbalstu un iebūvētus SEO rīkus — viss tiek pārvaldīts no intuitīva administrācijas paneļa.
PrestaShop mitināšana savā VPS ļauj tev kontrolēt klientu datus un maksājumu ierakstus, precīzi pielāgot PHP un MySQL maksimālai veiktspējai un mērogojas ar tavu biznesu bez transakciju maksām vai sēdvietu cenām no mitinātām e-komercijas platformām.
PrestaShop galvenās iespējas
Pilns produktu katalogs
Pārvaldi neierobežotu skaitu produktu ar variantiem, kombinācijām, atribūtiem un elastīgiem cenu noteikšanas noteikumiem, tostarp lielapjoma atlaidēm un ierobežota laika akcijas kampaņām.
Integrētie maksājumi
Pieņem maksājumus, izmantojot PayPal, Stripe, bankas pārskaitījumu un desmitiem reģionālo maksājumu vārtu, caur moduļu tirgu — nav nepieciešams pielāgots maksājumu kods.
Daudzvalodu un valūtas
Pārdod klientiem visā pasaulē ar vietējo atbalstu vairākām valodām, valūtām un nodokļu noteikumiem vienā veikala instalācijā, izmantojot vienu administratora paneli.
SEO un mārketinga rīki
Pielāgojami URL, meta lauki, vietnes kartes ģenerēšana un iebūvēti atlaižu kuponu un lojalitātes programmu rīki palīdz palielināt datplūsmu un veicināt atkārtotus pirkumus.
Tēmas & moduļi
Tūkstošiem tēmu un moduļu tirgus ļauj tev paplašināt dizainu un funkcionalitāti, nepieskaroties kodam, sākot no tiešsaistes tērzēšanas līdz lojalitātes punktiem.
Kāpēc izmantot PrestaShop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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