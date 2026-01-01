Instalēt Prowlarr ar viena klikšķa instalāciju.
Centralizēts indeksētāju pārvaldnieks "arr" stekam — konfigurē 500+ Torrent un Usenet indeksētājus vienreiz un automātiski sinhronizē tos ar visām tavām multivides lietotnēm.
Izvēlies Prowlarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Prowlarr
Prowlarr ir indeksētāju centrs arr mediju automatizācijas ekosistēmai. Tā vietā, lai katru izsekotāju un Usenet pakalpojumu sniedzēju konfigurētu atsevišķi Sonarr, Radarr, Lidarr un Readarr, tu tos pievieno vienreiz Prowlarr, un tas automātiski sinhronizē konfigurāciju ar katru pievienoto lietotni. Ar atbalstu vairāk nekā 500 indeksētājiem, iebūvētu veselības uzraudzību un Flaresolverr integrāciju Cloudflare aizsargātām vietnēm, Prowlarr novērš atkārtoto apkopi, kas rodas, izmantojot vairāku lietotņu mediju steku.
Prowlarr palaišana uz VPS nodrošina indeksētāju veselības pārbaudes 24/7 un tūlītēju sinhronizāciju visās tavās mediju lietotnēs, ar uzņēmuma tīkla ātrumu ātriem meklēšanas rezultātiem un pastāvīgu krātuvi, kas aizsargā tavas privātā izsekotāja akreditācijas datus un pielāgotās indeksētāja definīcijas.
Prowlarr galvenās iespējas
Centralizēta indeksētāju pārvaldība
Pievieno jebkuru Torrent izsekotāju vai Usenet indeksētāju vienreiz Prowlarr, un tas automātiski nosūta konfigurāciju uz katru pievienoto arr lietotni — nav nepieciešama dublēta iestatīšana.
Atbalstīti 500+ indeksētāji
Iepriekš konfigurētas definīcijas aptver simtiem publisko un privāto trakeru un Usenet pakalpojumu sniedzēju, ar Cardigann YAML atbalstu pielāgotu avotu pievienošanai.
Veselības uzraudzība
Prowlarr nepārtraukti testē indeksētājus un atzīmē kļūmes ar detalizētiem statusa ziņojumiem, lai tu pamanītu bojātus trakerus, pirms tie klusi pārtrauc sniegt rezultātus.
Flaresolverr integrācija
Iebūvētais atbalsts Flaresolverr ļauj Prowlarr apiet Cloudflare botu aizsardzību indeksētājiem, kas citādi būtu nepieejami automatizētiem rīkiem.
Meklēšana un Statistika
Veic manuālas meklēšanas visos indeksētājos vienlaicīgi un pārskati katra indeksētāja vaicājumu skaitu, iegūšanas ātrumu un veiktspējas vēsturi no viena informācijas paneļa.
Kāpēc izmantot Prowlarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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