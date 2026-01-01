Izvieto ShinyProxy ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda serveris Shiny, Dash, Streamlit un citu datu lietotņu izvietošanai ar iebūvētu autentifikāciju.
Izvēlies ShinyProxy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ShinyProxy
ShinyProxy ir atvērtā koda serveris, ko izveidojis Open Analytics interaktīvu datu lietojumprogrammu mitināšanai, kas rakstītas R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio un daudzās citās sistēmās. Tas palaiž katru lietotāja sesiju izolētā Docker konteinerī, pēc tam veic starpniecību HTTP un WebSocket datplūsmai atpakaļ uz pārlūkprogrammu, lai katrs apmeklētājs iegūtu tīru vidi, nepiesārņojot koplietojamo stāvokli.
ShinyProxy pašmitināšana savā VPS saglabā patentētus modeļus, datu kopas un informācijas paneļus jūsu perimetrā, vienlaikus nodrošinot komandām uzņēmuma funkcijas — autentifikāciju, uz grupām balstītu piekļuves kontroli, lietošanas reģistrēšanu — bez licences par katru vietu vai piegādātāja piesaistes.
ShinyProxy galvenās iespējas
Lietotāja konteineri
Katra sesija ģenerē savu Docker konteineru, lai lietotāji nekad nedalītos stāvoklī, sesijās vai skaitļošanas resursos.
Daudzietvaru atbalsts
Uzturēt R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode un jebkuru citu tīmekļa lietotni, kas iepakota kā konteiners.
Pieslēdzama autentifikācija
Pievieno LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak vai sociālās pieteikšanās, lai kontrolētu piekļuvi lietotnēm ar grupu piekļuves kontroli.
Lietošanas analītika
Iebūvētā notikumu reģistrēšana uzskaita lietotņu palaišanu, ilgumu un aktīvās sesijas jaudas plānošanai un auditam.
WebSocket straumēšana
Vietējā WebSocket un HTTP/2 starpniekservera izmantošana nodrošina interaktīvu Shiny un Dash lietotņu reaģētspēju pie slodzes.
Administratora vadības panelis
Tiešraides administratora skats parāda darbojošos konteinerus, ļauj operatoriem pārbaudīt aktivitāti un aptur sesijas pēc pieprasījuma.
Kāpēc izmantot ShinyProxy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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