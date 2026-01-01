Izvietot Coder ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda platforma pašmitinātu mākoņizstrādes vidi nodrošināšanai no Terraform veidnēm tavā infrastruktūrā.
Izvēlies Coder VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Coder
Coder ir vadošā atvērtā koda platforma pašmitinātām mākoņizstrādes vidēm, ko inženieru organizācijas izmanto, lai standartizētu, nodrošinātu un mērogotu savu izstrādātāju infrastruktūru. Platformas komandas definē darba vietas kā Terraform veidnes — norādot IDE, atkarības, resursu piešķiršanu un tīkla piekļuvi — un izstrādātāji dažu minūšu laikā izveido konsekventas, kodēšanai gatavas vides, nevis pavadot dienas lokālai iestatīšanai.
Pašmitinot Coder savā VPS, tas nozīmē, ka avota kods un akreditācijas dati nekad neatstāj jūsu infrastruktūru, atbilstot stingrām drošības un atbilstības prasībām. Docker ligzdas integrācija ļauj Coder nodrošināt uz konteineriem balstītas darba vietas tieši uz resursdatora, nodrošinot katram izstrādātājam izolētas vides, ko atbalsta jūsu VPS skaitļošanas jauda, vienlaikus saglabājot centralizētu kontroli pār resursiem, audita žurnāliem un piekļuves politikām.
Coder galvenās iespējas
Terraform darbvietas veidnes
Definē atkārtojamas izstrādes vides kā kodu un nodrošini konsekventas darba vietas katram izstrādātājam ar vienu klikšķi.
Jebkura IDE atbalstīta
Izstrādātāji savienojas, izmantojot VS Code, JetBrains vai pārlūkprogrammas redaktorus, izmantojot SSH, nemainot savu vēlamo darba plūsmu.
Automātiskā palaišana un apturēšana
Darbvietas automātiski startē, piekļūstot tām, un apstājas pēc grafika, samazinot dīkstāves resursu patēriņu un infrastruktūras izmaksas.
SSO un audita žurnālēšana
Integrējies ar OIDC, GitHub vai uzņēmuma identitātes nodrošinātājiem un uzturi pilnīgas audita pēdas drošībai un atbilstībai.
Resursu kvotas
Iestati lietotāja CPU un atmiņas ierobežojumus, lai novērstu nekontrolētu darbvietu patērēt visus pieejamos VPS resursus.
Kāpēc izmantot Coder pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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