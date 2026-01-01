Instalēt Yuvomi ar viena klikšķa instalāciju.
Privāts pašmitināts ģimenes plānotājs uzdevumiem, kalendāriem, ēdienreizēm, iepirkšanās un mājsaimniecības budžetiem vienā mobilajai ierīcei pielāgotā lietotnē.
Izvēlies Yuvomi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yuvomi
Yuvomi ir atvērtā koda ģimenes organizators, kas apvieno uzdevumus, koplietojamus kalendārus, pārtikas preču sarakstus, ēdienreižu plānus, receptes, budžetus un mājsaimniecības piezīmes vienā mobilajām ierīcēm pielāgotā progresīvajā tīmekļa lietotnē. Katrs modulis ir neatkarīgs, tāpēc tu vari izmantot tikai tās daļas, kas atbilst tavai mājsaimniecībai, un ignorēt pārējās.
Yuvomi pašmitināšana savā VPS pasargā sensitīvus mājsaimniecības datus — grafikus, čekus, kontaktu sarakstus, medicīniskos atgādinājumus — no trešo pušu mākoņpakalpojumiem. SQLite datubāze atbalsta papildu AES-256 šifrēšanu miera stāvoklī, un iebūvēts plānotājs veic automātiskās dublējumkopijas, lai tava ģimenes informācija paliktu privāta, nezaudējot ērtības.
Yuvomi galvenās iespējas
Kopīgs ģimenes plānotājs
Koordinē uzdevumus, kalendārus, ēdienreizes un iepirkumu sarakstus visiem mājsaimniecības locekļiem, izmantojot vairāku lietotāju piešķīrumus un paziņojumus.
Mobilā vispirms PWA
Instalējas kā progresīva tīmekļa lietotne ar dabīgu sajūtu tālruņos un planšetdatoros, nodrošinot bezsaistes skatus mājsaimniecības pārvaldībai, atrodoties ceļā.
Kalendāra integrācijas
Sinhronizē ar Google kalendāru, iCloud, izmantojot CalDAV, Apple ierīcēm un ICS abonementiem, lai visas esošās plānotās darbības būtu vienuviet.
Šifrēta SQLite datubāze
Pēc izvēles SQLCipher AES-256 šifrēšana aizsargā glabātos mājsaimniecības datus, un ieplānotās dublējumkopijas var dublēt uz jebkuru WebDAV galamērķi.
Modulārs mājsaimniecības rīku komplekts
Iespējo tikai nepieciešamos moduļus — budžetus, ēdienreižu plānošanu, receptes, dzimšanas dienas, kontaktus, dokumentus vai mājsaimniecības pārvaldību — un izlaid pārējo.
Privāts un bez izsekotājiem
Nekādu trešo pušu izsekotāju, nekādas telemetrijas un MIT licence nodrošina, ka tavi ģimenes dati ir pilnībā tavā kontrolē tavā VPS.
Kāpēc izmantot Yuvomi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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