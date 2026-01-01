Izvietot DumbPad ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Ļoti vienkāršs pašmitināts koplietojams piezīmju bloks ar reāllaika sadarbību, Markdown priekšskatījumu, aptuvenu meklēšanu un papildu PIN aizsardzību.
Izvēlies DumbPad VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DumbPad
DumbPad ir apzināti minimāla, pašu mitināta piezīmju bloka lietojumprogramma no DumbWare.io, kas veidota, balstoties uz ideju, ka ātrai koplietotai teksta apmaiņai reti ir nepieciešami konti, datubāzes vai jebkāda sarežģītība, kas nāk līdzi pilnām sadarbības platformām. Piezīmju bloki tiek glabāti kā vienkārši faili diskā, padarot dublējumkopijas par viena faila kopiju un migrācijas par niecīgām.
Vairāki lietotāji var rediģēt vienu un to pašu bloku reāllaikā, meklēt piezīmju blokos ar aptuvenu atbilstību un priekšskatīt markdown ar GitHub stila brīdinājumiem, tabulām un sintakses izceltiem koda blokiem. Izvēles 4-10 ciparu PIN aizsardzība nodrošina piekļuvi koplietojamiem serveriem, savukārt Progressive Web App atbalsts ļauj tev instalēt DumbPad jebkurā ierīcē bezsaistes piekļuvei. Pašmitināšana uz VPS saglabā tavas piezīmes privātas, pieejamas no katra pārlūka un brīvas no trešo pušu pakalpojumu izmaiņām.
DumbPad galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji var vienlaicīgi rediģēt to pašu piezīmju blociņu, un izmaiņas tiek sinhronizētas visās pievienotajās pārlūkprogrammās.
Markdown ar priekšskatījumiem
Atveidot GitHub stila brīdinājuma blokus, paplašinātas tabulas, sintakses izceltu kodu un saliekamas detaļas tieši redaktorā.
Aptuvenā meklēšana
Atrodi jebkuru piezīmju blociņu uzreiz, meklējot gan pēc failu nosaukumiem, gan pēc pilna failu satura ar pielaidīgu aptuveno atbilstību.
Neobligāta PIN aizsardzība
Iestati 4-10 ciparu PIN kodu, lai ierobežotu piekļuvi koplietojamos serveros, neuzspiežot pilnu konta vai lietotāju pārvaldības sistēmu.
Nav nepieciešama datubāze
Piezīmju bloki glabājas kā vienkārši faili diskā — dublējumkopijas ir viena faila kopija, un migrācija aizņem sekundes bez shēmas, par ko uztraukties.
Progresīva tīmekļa lietotne
Instalē DumbPad tālruņos, planšetdatoros vai galddatoros, lai piekļūtu bezsaistē, neatverot pārlūkprogrammas cilni katru reizi.
Kāpēc izmantot DumbPad pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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