Izvietot FileFlows ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts multivides failu apstrādātājs, kas inteliģenti pārkodē un optimizē tavu bibliotēku, samazinot failu izmērus līdz pat 90%.
Izvēlies FileFlows VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FileFlows
FileFlows ir inteliģenta failu apstrādes sistēma, kas automātiski pārvalda un optimizē tavu multivides bibliotēku, izmantojot pielāgojamas vizuālās darbplūsmas. Tā uzrauga direktorijus jauniem failiem, piemēro viedus pārkodēšanas noteikumus un var samazināt krātuves prasības līdz pat 90% — tas viss bez manuālas iejaukšanās. Aparatūras paātrinājuma atbalsts Intel QuickSync, NVIDIA un AMD nodrošina ātru apstrādi pat lielās bibliotēkās.
Pašmitināšana FileFlows uz tava VPS nodrošina tavām multivides darbplūsmām īpašus CPU resursus visu diennakti, saglabā tavu bibliotēkas apstrādi pilnīgi privātu un izvairās no izmaksām par failu un joslas platuma ierobežojumiem, ko piedāvā mākoņdatošanas pārkodēšanas pakalpojumi.
FileFlows galvenās iespējas
Vizuālais plūsmas dizainers
Izveido pielāgotas apstrādes plūsmas ar vilkšanas un nomešanas plūsmas redaktoru — nav nepieciešama skriptēšana, lai izveidotu sarežģītas daudzpakāpju darbplūsmas.
Maks. 90% izmēra samazināšana
Viedā pārkodēšana uz H.265/HEVC, AV1 un citiem moderniem kodekiem ievērojami samazina failu izmērus, saglabājot vizuālo kvalitāti.
Aparatūras paātrinājums
Atbalsta Intel QuickSync, NVIDIA NVENC un AMD kodētājus, lai atslogotu pārkodēšanu no CPU un apstrādātu failus ievērojami ātrāk.
Automātiskā failu uzraudzība
Uzrauga direktorijas jauniem failiem un automātiski iedarbina apstrādi, lai tava bibliotēka paliktu optimizēta bez jebkādas manuālas iejaukšanās.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini FileFlows ar spraudņiem audio normalizēšanai, subtitru pārvaldībai, failu pārdēvēšanai un integrācijai ar mediju serveriem, piemēram, Plex un Jellyfin.
Kāpēc izmantot FileFlows pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.