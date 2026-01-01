Izvietot FreshRSS ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts RSS plūsmu apkopotājs visu tavu iecienītāko vietņu un ziņu avotu pārvaldīšanai vienuviet.
Izvēlies FreshRSS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FreshRSS
FreshRSS ir bezmaksas, pašmitināts RSS un Atom plūsmu apkopotājs, kas apvieno visus tavus informācijas avotus vienā ātrā lasīšanas saskarnē. Izveidots ar PHP un prasa minimālus resursus, tas atbalsta vairāku lietotāju izvietošanu, plašas tastatūras īsceļus, uzlabotu filtrēšanu un pilna raksta satura ielādi — lai tev nekad nebūtu jāapmeklē katrs avots atsevišķi. Mobilajām ierīcēm pielāgotais dizains un API saderība ar trešo pušu lasītājiem, piemēram, Reeder un NetNewsWire, padara to par pilnīgu aizstājēju pārtrauktiem pakalpojumiem, piemēram, Google Reader.
FreshRSS pašmitināšana tavā VPS nozīmē 24/7 plūsmu atjauninājumus neatkarīgi no tava vietējā interneta savienojuma, pilnīgu privātumu attiecībā uz taviem lasīšanas paradumiem un nekādu algoritmu, kas izlemtu, ko tu redzi. Tavi rūpīgi atlasītie abonementi un lasīšanas vēsture tiek saglabāti pastāvīgā krātuvē, drošībā pat pēc konteineru atjauninājumiem.
FreshRSS galvenās iespējas
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido atsevišķus kontus ar individuāliem abonementiem un lasīšanas preferencēm, padarot to piemērotu ģimenēm un komandām.
Papildu filtrēšana
Filtrē rakstus pēc atslēgvārdiem, autoriem vai pielāgotiem noteikumiem un meklē visās plūsmās, lai uzreiz atrastu jebkādu saturu.
Trešās puses lasītāju APIs
Saderīgs ar Fever un Google Reader API, lai populāras mobilās lietotnes, piemēram, Reeder un Unread, varētu sinhronizēties ar tavu instanci.
Pilna raksta ielāde
Iegūsti pilnu raksta saturu plūsmām, kas publicē tikai kopsavilkumus, saglabājot visu lasāmu vienā saskarnē.
OPML imports & eksports
Migrē savus abonementus no jebkura ziņu lasītāja, izmantojot standarta OPML failus, bez nepieciešamības manuāli atkārtoti ievadīt.
Kāpēc izmantot FreshRSS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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