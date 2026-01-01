Izvietot Keycloak ar viena klikšķa instalāciju.
Uzņēmuma līmeņa atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldība ar SSO, OAuth2 un SAML atbalstu.
Izvēlies Keycloak VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Keycloak
Keycloak ir pārbaudīta atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldības platforma, ko izstrādājis Red Hat un kas ir pieņemta CNCF. Tā nodrošina vienreizēju pieteikšanos, daudzfaktoru autentifikāciju, sociālo pieteikšanos, LDAP/Active Directory federāciju un uz lomām balstītu piekļuves kontroli — novēršot nepieciešamību veidot pielāgotas autentifikācijas sistēmas katrai izvietotajai lietojumprogrammai.
Pašmitināšana Keycloak uz tava paša VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības pār sensitīviem lietotāja akreditācijas datiem un sesijas datiem, vienlaikus izvairoties no mākoņpakalpojumu IAM pakalpojumu maksas par katru lietotāju. Šī izvietošana izmanto PostgreSQL ražošanas līmeņa noturībai, padarot to piemērotu reālu darba slodžu nodrošināšanai jau no pirmās dienas.
Keycloak galvenās iespējas
Vienotā pierakstīšanās
Ļauj lietotājiem autentificēties vienu reizi un piekļūt visām savienotajām lietojumprogrammām, atkārtoti neievadot akreditācijas datus, tādējādi samazinot apgrūtinājumus un uzlabojot drošības stāvokli.
Daudzfaktoru autentifikācija
Pievieno OTP, WebAuthn un pielāgotus autentifikatorus jebkurai pieteikšanās plūsmai, nemodificējot tavas lietojumprogrammas.
Identitātes brokēšana
Deleģē autentifikāciju Google, GitHub, Azure AD vai jebkuram OIDC/SAML pakalpojumu sniedzējam, vienlaikus saglabājot savu lietotāju datubāzi centrālu.
Lietotāju federācija
Sinhronizēt un autentificēt lietotājus no esošajiem LDAP vai Active Directory serveriem, nemigrējot direktoriju.
Detalizēta autorizācija
Definēt lomas, grupas un resursu līmeņa atļaujas vairākās izolētās jomās daudzlietotāju izvietošanai.
Kāpēc izmantot Keycloak pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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