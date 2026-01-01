Izvieto Atomic Server ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda reāllaika bezgalvas CMS un grafu datubāze sadarbības zināšanu bāzēm un strukturētam saturam.
Izvēlies Atomic Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Atomic Server
Atomic Server ir atvērtā koda bezgalvas CMS un grafu datubāze, kas veidota uz Atomic Data, stingras RDF apakškopas, kas katram satura elementam piešķir tipizētu shēmu un stabilu URL. Atšķirībā no tradicionālajām CMS, kas glabā necaurspīdīgus datu blokus, Atomic Server glabā strukturētus, saistītus datus, kurus var vaicāt, validēt un sinhronizēt reāllaikā starp klientiem.
Pašmitināšana Atomic Server uz tava paša VPS nodrošina, ka tavs zināšanu grafs, dokumenti un tabulas ir pilnīgā tavā kontrolē, bez piegādātāja piesaistes vai maksas par lietotāju. Iebūvētie WebSockets straumē tiešraides atjauninājumus katram pievienotajam klientam, padarot to par spēcīgu pamatu sadarbības rīkiem, iekšējiem wiki un pielāgotām lietotnēm, kam nepieciešama strukturēta, reāllaika aizmugursistēma.
Atomic Server galvenās iespējas
Reāllaika sinhronizācija
Iebūvētie WebSockets nekavējoties nosūta izmaiņas katram pieslēgtajam klientam, tāpēc sadarbīga rediģēšana un tiešraides informācijas paneļi darbojas bez papildu infrastruktūras.
Tipizēts zināšanu grafs
Katram resursam ir shēma un unikāls URL, kas balstīts uz Atomic Data, nodrošinot tavam saturam validāciju, sasaisti un vaicājamību, ko plakanas dokumentu krātuves nespēj līdzināties.
Spēcīgs tabulas redaktors
Rediģēt strukturētus ierakstus izklājlapai līdzīgā UI ar tipizētām kolonnām, atsaucēm un validāciju — pazīstama saskarne netehniskiem lietotājiem.
Pilnteksta meklēšana
Integrētā pilna teksta meklēšana automātiski indeksē katru resursu, padarot lielas zināšanu bāzes uzreiz meklējamas, nekonfigurējot atsevišķu dzinēju.
JS, React, Svelte SDK
Oficiālās klienta bibliotēkas ļauj izstrādātājiem veidot pielāgotas saskarnes un lietotnes, kas lasa, raksta un abonē tiešraides izmaiņas, izmantojot tipizētu API.
Kāpēc izmantot Atomic Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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