Neo4j ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Neo4j ar viena klikšķa instalāciju.

Pasaulē vadošā atvērtā koda grafu datubāze, kas paredzēta dziļi saistītu datu glabāšanai un vaicājumu veikšanai lielā apjomā.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Neo4j ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Neo4j VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Neo4j

Neo4j ir pasaulē visplašāk izmantotā grafu datubāze, kas datus glabā kā mezglus un attiecības, nevis rindas un tabulas. Šis dabiskais grafu modelis padara to ārkārtīgi ātru savienojumu šķērsošanā — neatkarīgi no tā, vai tu meklē īsāko ceļu starp diviem cilvēkiem, atklāj krāpniecības tīklus vai ģenerē produktu ieteikumus — bez dārgajiem savienojumiem, kas palēnina relāciju datubāzes savienotu datu problēmu gadījumā.

Pašmitināšana Neo4j uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu datu modeli, atmiņas konfigurāciju un piekļuves atļaujām. Tu izvairies no maksu par katru vaicājumu mākonī, vienlaikus saglabājot sensitīvus attiecību datus — piemēram, lietotāju tīklus, transakciju grafikus un organizatoriskās hierarhijas — pilnībā infrastruktūrā, ko tu kontrolē.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Neo4j galvenās iespējas

Vietējā grafu krātuve

Dati tiek fiziski glabāti kā mezgli un attiecības, tāpēc grafu apstaigāšana tiek veikta nemainīgā laikā neatkarīgi no kopējā datu kopas lieluma — kaut kas, ko relāciju datubāzes nespēj līdzināties.

Cypher vaicājumu valoda

Cypher ir izteiksmīga, modeļu saskaņošanas vaicājumu valoda, kas īpaši izstrādāta grafiem, ļaujot tev aprakstīt sarežģītus attiecību vaicājumus viegli lasāmā, SQL līdzīgā sintaksē.

Iebūvēts pārlūkprogrammas UI

Neo4j pārlūkprogramma nodrošina interaktīvu vizuālo saskarni vaicājumu rakstīšanai, grafika izpētei un rezultātu attēlošanai kā interaktīvas mezglu-attiecību diagrammas.

ACID transakcijas

Pilnīga ACID atbilstība nodrošina datu konsekvenci un noturību, padarot Neo4j piemērotu ražošanas darba slodzēm, kur pareizība nav apspriežama.

REST un Bolt API

Bolt binārais protokols un HTTP REST API ļauj jebkurai lietojumprogrammai izveidot savienojumu ar Neo4j, izmantojot oficiālos draiverus, kas ir pieejami Python, Java, JavaScript, Go, .NET un citiem.

Grafu algoritmi

Grafu datu zinātnes bibliotēka nodrošina 65+ algoritmus — PageRank, kopienu atklāšanu, ceļu meklēšanu — kas darbojas tieši uz jūsu grafu, neizvietojot datus.

Kāpēc izmantot Neo4j pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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