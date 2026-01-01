Izvietot Neo4j ar viena klikšķa instalāciju.
Pasaulē vadošā atvērtā koda grafu datubāze, kas paredzēta dziļi saistītu datu glabāšanai un vaicājumu veikšanai lielā apjomā.
Izvēlies Neo4j VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Neo4j
Neo4j ir pasaulē visplašāk izmantotā grafu datubāze, kas datus glabā kā mezglus un attiecības, nevis rindas un tabulas. Šis dabiskais grafu modelis padara to ārkārtīgi ātru savienojumu šķērsošanā — neatkarīgi no tā, vai tu meklē īsāko ceļu starp diviem cilvēkiem, atklāj krāpniecības tīklus vai ģenerē produktu ieteikumus — bez dārgajiem savienojumiem, kas palēnina relāciju datubāzes savienotu datu problēmu gadījumā.
Pašmitināšana Neo4j uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu datu modeli, atmiņas konfigurāciju un piekļuves atļaujām. Tu izvairies no maksu par katru vaicājumu mākonī, vienlaikus saglabājot sensitīvus attiecību datus — piemēram, lietotāju tīklus, transakciju grafikus un organizatoriskās hierarhijas — pilnībā infrastruktūrā, ko tu kontrolē.
Neo4j galvenās iespējas
Vietējā grafu krātuve
Dati tiek fiziski glabāti kā mezgli un attiecības, tāpēc grafu apstaigāšana tiek veikta nemainīgā laikā neatkarīgi no kopējā datu kopas lieluma — kaut kas, ko relāciju datubāzes nespēj līdzināties.
Cypher vaicājumu valoda
Cypher ir izteiksmīga, modeļu saskaņošanas vaicājumu valoda, kas īpaši izstrādāta grafiem, ļaujot tev aprakstīt sarežģītus attiecību vaicājumus viegli lasāmā, SQL līdzīgā sintaksē.
Iebūvēts pārlūkprogrammas UI
Neo4j pārlūkprogramma nodrošina interaktīvu vizuālo saskarni vaicājumu rakstīšanai, grafika izpētei un rezultātu attēlošanai kā interaktīvas mezglu-attiecību diagrammas.
ACID transakcijas
Pilnīga ACID atbilstība nodrošina datu konsekvenci un noturību, padarot Neo4j piemērotu ražošanas darba slodzēm, kur pareizība nav apspriežama.
REST un Bolt API
Bolt binārais protokols un HTTP REST API ļauj jebkurai lietojumprogrammai izveidot savienojumu ar Neo4j, izmantojot oficiālos draiverus, kas ir pieejami Python, Java, JavaScript, Go, .NET un citiem.
Grafu algoritmi
Grafu datu zinātnes bibliotēka nodrošina 65+ algoritmus — PageRank, kopienu atklāšanu, ceļu meklēšanu — kas darbojas tieši uz jūsu grafu, neizvietojot datus.
Kāpēc izmantot Neo4j pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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