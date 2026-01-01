Izvietot Apache IoTDB ar viena klikšķa instalāciju.
Rūpnieciskā IoT laika rindu datubāze, kas nodrošina augstas caurlaidības datu ievadi, zibensātrus vaicājumus un īpaši augstu kompresiju malā.
Izvēlies Apache IoTDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache IoTDB
Apache IoTDB ir īpaši izstrādāta laika rindu datubāze lietu internetam, kas no pamatiem izstrādāta rūpnieciskām IoT darba slodzēm, kur katru dienu no miljoniem sensoru pienāk miljardiem datu punktu. Tās vieglais kolonnu TsFile formāts sasniedz saspiešanas koeficientus, kuriem tipiskas relāciju datubāzes nespēj tuvoties, savukārt analītiskie vaicājumi, kas ilgst mazāk par sekundi, un koka struktūras ierīču shēma modelē veidu, kā faktiski ir strukturētas reālas rūpnieciskās iekārtas.
Pašmitināšana Apache IoTDB uz tava VPS nodrošina ražošanas, enerģētikas, transporta un viedpilsētu projektiem privātu telemetrijas aizmugursistēmu, kas dabiski integrējas ar Grafana, Spark, Flink, Kafka un MQTT — nemaksājot par katru metriku un nesūtot sensoru datus trešo pušu mākoņiem.
Apache IoTDB galvenās iespējas
TsFile kolonnu krātuve
Mērķtiecīgi izveidots kolonnu glabāšanas formāts, kas optimizēts laika rindu datiem, nodrošina kompresijas koeficientus līdz 20:1 salīdzinājumā ar tradicionālajām datubāzēm.
Augstas caurlaidības ieplūde
Apstrādā miljoniem ierakstu sekundē no mazjaudas IoT ierīcēm, izmantojot Žurnālveida sapludināšanas koku, kas paredzēts intensīvām rakstīšanas darba slodzēm.
Kokā balstīta ierīces shēma
Hierarhiskais ceļa modelis atspoguļo, kā rūpnīcas un autoparki organizē sensorus, izmantojot neskaidras aizstājējzīmes starpierīču agregācijas vaicājumiem.
Vietējā protokola atbalsts
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 un MQTT ievade ļauj jebkurai ierīcei, informācijas panelim vai analītikas rīkam pieslēgties bez pielāgotiem adapteriem.
Grafana un Spark gatavi
Oficiālie savienotāji Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka un Hadoop pārvērš IoTDB par gatavu laika rindu aizmugursistēmu esošajām datu plūsmām.
Kāpēc izmantot Apache IoTDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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