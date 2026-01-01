Izvietot jfa-go ar viena klikšķa instalāciju.
Uz ielūgumiem balstīta lietotāju pārvaldība Jellyfin, ar profiliem, paroļu atjaunošanu un daudzkanālu paziņojumiem.
Izvēlies jfa-go VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar jfa-go
jfa-go ir pašmitināts lietotāju pārvaldības pavadonis Jellyfin (ar sekundāro Emby atbalstu), kas aizstāj manuālu kontu izveidi ar koplietojamām ielūgumu saitēm. Katrs ielūgums var piemērot Jellyfin profilu, kas kontrolē bibliotēkas piekļuvi, pārkodēšanas ierobežojumus un citus servera iestatījumus, savukārt lietošanas ierobežojumu, derīguma termiņu, paroļu noteikumu un CAPTCHA opcijas dod administratoriem stingru kontroli pār to, kas reģistrējas un kā.
Pašmitinot jfa-go kopā ar Jellyfin, tiek novērstas grūtības, uzņemot ģimeni, draugus vai maksas atbalstītājus, pievienotas paroles atiestatīšanas plūsmas, kas darbojas ar Jellyfin vietējo funkciju "Aizmirsāt paroli", un savienoti lietotāju paziņojumi ar Discord, Telegram, Matrix un e-pastu, nedodot nekādus datus trešo pušu pakalpojumiem.
jfa-go galvenās iespējas
Reģistrācija ar ielūgumiem
Ģenerējiet koplietojamas ielūgumu saites ar lietošanas ierobežojumiem, derīguma termiņiem un katrai saitei atsevišķiem Jellyfin profiliem, lai katrs viesis automātiski saņemtu pareizo piekļuvi.
Pašapkalpošanās paroles atiestatīšana
Pievienoties Jellyfin "Aizmirsāt paroli" plūsmai vai atklāt "Mans konts" lapu, lai lietotāji varētu atiestatīt akreditācijas datus, nesazinoties ar administratoru.
Daudzkanālu paziņojumi
Sazinies ar lietotājiem, izmantojot Discord, Telegram, Matrix vai e-pastu, lai saņemtu derīguma termiņa brīdinājumus, paziņojumus un konta notikumus, izmantojot Markdown veidnes.
Lielapjoma lietotāju pārvaldība
Pārskatiet visus Jellyfin kontus vienā vadības panelī un masveidā iespējojiet, atspējojiet, dzēsiet vai atkārtoti profilējiet lietotājus, nevis pa vienam.
Konta izbeigšanās noteikumi
Pievienojiet ielūgumiem ierobežotu derīguma termiņu, lai izmēģinājuma vai maksas dalības automātiski tiktu atspējotas vai dzēstas pēc noteikta laika perioda.
Ombi un Jellyseerr sinhronizācija
Uzturi lietotājvārdus, paroles un kontaktinformāciju sinhronizētus starp jfa-go, Ombi un Jellyseerr, lai pieprasījumi paliktu piesaistīti pareizajam kontam.
Kāpēc izmantot jfa-go pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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