Uzstādīt OpenBudgeteer ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda budžeta plānošanas lietotne, lai pārņemtu kontroli pār tavām personīgajām finansēm, izmantojot strukturētu, uz kategorijām balstītu pieeju.
Izvēlies OpenBudgeteer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenBudgeteer
OpenBudgeteer ir pašmitināta personīgo finanšu lietojumprogramma, kas balstīta uz budžeta veidošanas principu ar kategorijām — iedvesmota no tādiem rīkiem kā YNAB un Buckets. Tu piešķir katru ienākumu dolāru konkrētām tēriņu kategorijām pirms mēneša sākuma, dodot tev skaidru, apzinātu plānu savai naudai, nevis reaģējot uz izdevumiem, kad tie rodas.
Izveidota ar .NET un Blazor Server, OpenBudgeteer darbojas pilnībā uz tavas pašas infrastruktūras, tāpēc tavi finanšu dati nekad nesaskaras ar trešās puses mākoni. Tā savienojas ar PostgreSQL datubāzi ilgstošai glabāšanai un atbalsta papildu autentifikāciju, lai nodrošinātu piekļuvi. Iekļauta Awesome Self-Hosted sarakstā, tā ir uzticama izvēle privātuma apzinīgiem lietotājiem, kas meklē spējīgu, bezmaksas alternatīvu komerciālai budžeta veidošanas programmatūrai.
OpenBudgeteer galvenās iespējas
Kategoriju budžetēšana
Piešķir katru ienākumu dolāru iepriekš noteiktām izdevumu kategorijām katra mēneša sākumā, tādējādi saglabājot tavas finanses sakārtotas un kontrolētas.
Pilnas datu īpašumtiesības
Tavi finanšu dati tiek glabāti tikai tavā paša VPS — bez trešo pušu mākoņpakalpojumiem, bez abonēšanas maksas un bez piegādātāja piesaistes.
Izvēles autentifikācija
Aizsargā savu budžetu ar iebūvētu lietotājvārda un paroles autentifikāciju, nodrošinot, ka sensitīva finanšu informācija ir pieejama tikai tev.
PostgreSQL noturība
Glabā visus darījumus un budžeta datus īpašā PostgreSQL datubāzē uzticamai, avārijdrošai datu saglabāšanai un vienkāršai dublēšanai.
Blazor Server UI
Mūsdienīga, atsaucīga tīmekļa saskarne, darbināta ar Blazor Server, nodrošina ātru, interaktīvu budžeta plānošanas pieredzi tieši pārlūkprogrammā.
Kāpēc izmantot OpenBudgeteer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.