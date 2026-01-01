Izvietot OpenSpeedTest ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts HTML5 tīkla ātruma tests, kas mēra lejupielādi, augšupielādi, pingu un jitteru bez spraudņiem vai trešo pušu pakalpojumiem.
Izvēlies OpenSpeedTest VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenSpeedTest
OpenSpeedTest ir bezmaksas, atvērtā koda HTML5 ātruma testa lietojumprogramma, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā, neprasot Flash, Java vai jebkādu klienta puses programmatūru. Tā precīzi mēra lejupielādes ātrumu, augšupielādes ātrumu, pingu un ditteru no jebkuras modernas pārlūkprogrammas tālruņos, planšetdatoros, viedtelevizoros un galddatoros.
Pašmitināšana OpenSpeedTest uz tava VPS dod tev privātu, neitrālu mērījumu galapunktu tuvu tavām mitinātajām lietojumprogrammām. Atšķirībā no publiskajiem ātruma testa pakalpojumiem, ko ietekmē ISP attiecības, tava instance mēra reālu veiktspēju uz tavu pašu serveri — ideāli piemērota tīkla problēmu diagnosticēšanai, ISP ātrumu pārbaudei un VPN savienojumu etalonuzskaitei bez datu koplietošanas ar trešajām pusēm.
OpenSpeedTest galvenās iespējas
Tīra HTML5 ieviešana
Nav nepieciešami spraudņi, Flash vai Java — darbojas jebkurā modernā pārlūkprogrammā jebkurā ierīcē, ieskaitot IE10 un jaunākas versijas.
Pilnīgi tīkla rādītāji
Mēra lejupielādes ātrumu, augšupielādes ātrumu, ping latentumu un nervozitāti vienā testa reizē.
Viegls NGINX serveris
Minimāls resursu patēriņš nozīmē, ka OpenSpeedTest efektīvi darbojas līdzās citām lietojumprogrammām tajā pašā VPS.
Bez trešo pušu datu koplietošanas
Visi testa dati paliek tavā serverī — nekādi ātruma rezultāti, IP adreses vai lietošanas statistika netiek sūtīti uz ārējiem pakalpojumiem.
Responzivs dizains
Darbojas galddatoros, planšetdatoros un mobilajās ierīcēs ar tīru saskarni, bez reklāmām un premium jaunināšanas uzvednēm.
Kāpēc izmantot OpenSpeedTest pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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