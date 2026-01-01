Izvietot Marimo ar viena klikšķa instalāciju.
Reaktīvā Python piezīmju grāmatiņa ar automātisku šūnu atkārtotu izpildi, SQL atbalstu un git-draudzīgu tīra Python faila formātu.
Izvēlies Marimo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Marimo
Marimo ir nākamās paaudzes Python piezīmju grāmatiņa, kas novērš tradicionālo Jupyter piezīmju grāmatiņu slēptā stāvokļa problēmas. Tā automātiski izseko atkarības starp šūnām un reaktīvi atkārtoti izpilda pakārtotās šūnas, kad mainās vērtības, lai tava piezīmju grāmatiņa vienmēr atspoguļotu pašreizējo datu stāvokli. Piezīmju grāmatiņas tiek glabātas kā vienkārši .py faili — pilnībā versiju kontrolējamas, pārskatāmas vilkšanas pieprasījumos (pull requests) un izpildāmas kā standarta Python skripti vai izvietojamas kā atsevišķas tīmekļa lietotnes.
Pašmitināšana Marimo uz tava VPS nodrošina tavai komandai pastāvīgu, vienmēr pieejamu piezīmju grāmatiņas vidi, kas pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas, ar iepriekš instalētu SQL atbalstu datubāzu vaicājumiem tajā pašā serverī, un uz marķieriem balstītu autentifikāciju, lai analīze paliktu privāta.
Marimo galvenās iespējas
Reaktīvā izpilde
Šūnas automātiski atkārtoti izpildās, kad mainās to atkarības, tādējādi novēršot novecojuša stāvokļa kļūdas, kas tradicionālās piezīmjdatoru vides padara neuzticamas.
Git-draudzīgs formāts
Piezīmjdatori tiek glabāti kā tīri Python faili, padarot tos salīdzināmus, pārskatāmus PR ietvaros un izpildāmus no komandrindas.
Iebūvēts SQL atbalsts
Veic vaicājumus datubāzēs un datu rāmjos ar SQL tieši piezīmjdatoros bez papildu bibliotēkām vai konfigurācijas.
Interaktīvi UI elementi
Pievieno slīdņus, nolaižamās izvēlnes, tabulas un citus interaktīvos logrīkus, lai pārvērstu analīzes piezīmjdatorus par koplietojamām tīmekļa lietotnēm.
Moderns redaktors
Automātiskā pabeigšana, formatēšana, kļūdu izcelšana un datu rāmja skatītājs padara Python rakstīšanu un atkļūdošanu ātrāku.
Kāpēc izmantot Marimo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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