Izvietot LibreBooking ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda resursu plānošanas un rezervēšanas sistēma telpām, aprīkojumam un kopīgiem organizācijas aktīviem.
Izvēlies LibreBooking VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibreBooking
LibreBooking ir kopienas virzīts Booked Scheduler atzars, kas jebkuru pārlūkprogrammu pārvērš par pašapkalpošanās rezervēšanas punktu telpām, transportlīdzekļiem, laboratorijas aprīkojumam, sporta objektiem vai jebkuram citam kopīgam resursam. Kalendāra stila pieejamības skati, atkārtotas rezervācijas, apstiprināšanas darbplūsmas un kvotas ļauj organizācijām aizstāt izklājlapas un koplietojamās iesūtnes ar strukturētu rezervēšanas sistēmu.
LibreBooking pašmitināšana tavā VPS saglabā rezervācijas datus, dalībnieku kontaktinformāciju un lietošanas vēsturi pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par katru lietotāju un bez atkarības no trešo pušu SaaS kalendāriem. Komplektā iekļautā MariaDB datubāze saglabā katru rezervāciju, grupu un piederumu definīciju pēc restartēšanas.
LibreBooking galvenās iespējas
Resursu rezervācijas
Rezervē telpas, aprīkojumu un koplietojamos resursus, izmantojot kalendāra stila skatus ar dienas, nedēļas un mēneša izkārtojumiem.
Atkārtotas rezervācijas
Ieplānojiet dienas, nedēļas vai mēneša atkārtotas rezervācijas ar konfliktu noteikšanu un beigu datuma kontroli.
Apstiprināšanas darbplūsmas
Pieprasīt, lai rezervācijas apstiprina resursu administratori, pirms tās stājas spēkā, ar e-pasta paziņojumiem katrā solī.
Grupas un atļaujas
Piešķir lietotājus grupām, piešķir piekļuvi katram resursam un ievies rezervēšanas kvotas, lai nodrošinātu pieprasītu aktīvu taisnīgu sadalījumu.
Piederumi un papildinājumi
Pievieno rezervācijām ierobežota daudzuma piederumus, piemēram, projektorus vai mikrofonus, lai inventārs paliktu sinhronizēts.
REST API un atskaites
Integrēties ar ārējām sistēmām, izmantojot REST API, un iegūt izmantošanas pārskatus, lai informētu jaudas plānošanu.
Kāpēc izmantot LibreBooking pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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