Izvietot dashdot ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistisks servera informācijas panelis, kas rāda reāllaika CPU, RAM, krātuves un tīkla statistiku ar modernu stikla efekta dizainu.
Izvēlies dashdot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar dashdot
dashdot ir viegls, atvērtā koda servera informācijas panelis, kas izveidots pašmitinātājiem, kuri vēlas skaistu un ērti pārskatāmu savu VPS svarīgāko rādītāju skatu. Atšķirībā no pilnām uzraudzības sistēmām, kurām nepieciešamas datubāzes, aģenti un sarežģīta konfigurācija, dashdot darbojas kā viens konteiners — izvieto to, un CPU noslodze, RAM lietojums, krātuves ietilpība un tīkla caurlaidība parādās uzreiz bez jebkādas iestatīšanas.
Stikla morfas saskarne ir paredzēta, lai to piespraustu pārlūkprogrammas cilnei vai attēlotu pie sienas piestiprinātā ekrānā. Tā kā tas nolasa sistēmas metrikas tieši no resursdatora, viss paliek tavā infrastruktūrā — nav ārējas telemetrijas, nav nepieciešami konti, un dati neiziet no tava servera.
dashdot galvenās iespējas
Reāllaika sistēmas metrika
CPU slodze reāllaikā, RAM lietojums, krātuves ietilpība un tīkla caurlaidība nepārtraukti atjauninās, lai tu vienmēr vienā mirklī redzētu sava servera pašreizējo stāvokli.
Bezkonfigurācijas izvietošana
Nav datubāzes, nav aģentu, nav iestatīšanas vedņa — viens konteiners startē un tavas servera statistikas parādās nekavējoties bez jebkādas manuālas konfigurācijas.
CPU temperatūras uzraudzība
Aparatūras temperatūras sensori tiek nolasīti tieši no resursdatora, sniedzot tev agrīnu brīdinājumu par termiskām problēmām, pirms tās ietekmē veiktspēju.
Glassmorfais dizains
Matēta stikla UI ir veidota, lai to varētu piespraust pārlūkprogrammas cilnē vai attēlot uz atsevišķa monitora kā tiešraides servera statusa paneli.
Neliels nospiedums
dashdot izmanto minimālu savu CPU un RAM, tāpēc uzraudzības pieskaitāmās izmaksas būtiski neietekmē resursus, ko tas mēra.
Kāpēc izmantot dashdot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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