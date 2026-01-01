Izvietot Collabora Online ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tiešsaistes biroja programmatūras komplekts, kas balstīts uz LibreOffice un ļauj komandām kopīgi rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas pārlūkprogrammā.
Izvēlies Collabora Online VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Collabora Online
Collabora Online ir pašmitināts tiešsaistes biroja programmatūras komplekts, kas balstīts uz LibreOffice tehnoloģiju un pilnībā darbojas pārlūkprogrammā. Komandas atver Word, Excel un PowerPoint dokumentus tieši no failu glabāšanas lietotnes, piemēram, Nextcloud, Seafile vai Pydio Cells, un rediģē tos kopīgi reāllaikā ar tiešraides kursoriem, komentāriem, izmaiņu izsekošanu un tūlītējiem priekšskatījumiem — nav nepieciešams darbvirsmas klients, Microsoft 365 vai Google Workspace.
Pašmitinot Collabora savā VPS, katrs dokuments, izklājlapa un prezentācija tiek saglabāta infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Savieno to ar kādu no šajā katalogā esošajām failu glabāšanas lietotnēm, lai nodrošinātu savai komandai pilnīgu lokālu aizstājēju mākoņbiroja programmatūras komplektiem, ar pilnīgu failu formātu saderību un bez maksas par lietotāju.
Collabora Online galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu Word, Excel vai PowerPoint failu ar tiešraides kursoriem, komentāriem un tūlītēju izmaiņu sinhronizāciju.
Microsoft Office saderība
Atver un saglabā .docx, .xlsx un .pptx failus bez konversijas zudumiem, pateicoties OOXML formātu vietējai LibreOffice atveidei.
Integrējas ar failu glabātuvi
Savienojas ar Nextcloud, Seafile, Pydio Cells un citiem WOPI atbalstošiem failu serveriem, neveicot nekādas koda izmaiņas resursdatora lietotnē.
Sekot izmaiņām un komentāriem
Pārskati dokumentus ar izmaiņu izsekošanas režīmu, iekļautajiem komentāriem, ieteikumiem un versiju vēsturi, kas pazīstama no datora biroja programmatūras komplektiem.
Mobilajām ierīcēm un planšetdatoriem draudzīgs
Skārienjutīgā redaktora saskarne darbojas tālruņos, planšetdatoros un Chromebook datoros, lai līdzstrādnieki varētu rediģēt no jebkuras ierīces.
Kāpēc izmantot Collabora Online pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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