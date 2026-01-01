Izvietot Prefect viena klikšķa instalācijā.
Mūsdienīga Python-native darbplūsmas orķestrēšanas platforma datu plūsmu un automatizācijas uzdevumu veidošanai, plānošanai un uzraudzībai.
Izvēlies Prefect VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Prefect
Prefect ļauj tev pārvērst jebkuru Python funkciju par ieplānotu, novērojamu un automātiski atkārtoti mēģināmu darbplūsmu, izmantojot tikai dekoratoru. Atšķirībā no YAML-bagātīgiem orķestrēšanas rīkiem, Prefect saglabā darbplūsmas kā parastu Python kodu — testējamu, versijotu un izvietojamu kā jebkuru citu moduli. Iekļautā UI parāda reāllaika izpildes statusu, žurnālus un uzdevumu līmeņa vēsturi katrai izpildei.
Pašmitināšana Prefect uz tava VPS novērš mākoņpakalpojumu izpildes maksas, dod tev neierobežotu darbplūsmu izpildi par fiksētām infrastruktūras izmaksām un saglabā sensitīvus cauruļvada datus — akreditācijas datus, vaicājumu rezultātus, žurnālus — pilnībā tavā infrastruktūrā bez piegādātāja piesaistes.
Prefect galvenās iespējas
Python-integrētās darbplūsmas
Izrotā jebkuru Python funkciju ar
@flow vai
@task, lai iegūtu plānošanu, atkārtotus mēģinājumus, kešatmiņu un novērojamību — nav jāapgūst patentēta DSL.
Automātiskie atkārtoti mēģinājumi
Konfigurēt eksponenciālo atkāpšanos un pielāgotu atkārtotas mēģināšanas loģiku katram uzdevumam, lai īslaicīgas kļūdas API, datubāzēs vai tīkla izsaukumos atjaunotos bez manuālas iejaukšanās.
Reāllaika uzraudzība
Iebūvētā lietotāja saskarne parāda tiešraides uzdevumu statusu, izpildes žurnālus un palaišanas vēsturi, lai tu vienmēr zinātu, kas tiek palaists, kas neizdevās un kāpēc.
Elastīgs kalendārs
Cron izteiksmes, intervāla trigeri un uz notikumiem balstītas izvietošanas ļauj tev palaist cauruļvadus pēc jebkura grafika vai reaģējot uz ārējiem notikumiem.
Darba kopas un darbinieki
Izplatiet plūsmas izpildi vairākos darba procesos vai mašīnās, mērogojot skaitļošanas jaudu neatkarīgi no orķestrēšanas servera.
Kāpēc izmantot Prefect pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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