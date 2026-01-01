Instalēt OpnForm ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda veidlapu veidotājs skaistu, iegulstamu veidlapu izveidei ar loģiku, paziņojumiem un analīzi.
Izvēlies OpnForm VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpnForm
OpnForm ir atvērtā pirmkoda alternatīva Typeform un Google Forms, kas veidota komandām, kuras vēlas pilnīgu kontroli pār saviem veidlapu datiem un iesniegšanas plūsmu. Tā nodrošina vilkšanas un nomešanas veidlapu redaktoru ar nosacījumu loģiku, vairāku lapu veidlapām, failu augšupielādi un plašu lauku tipu klāstu — viss bez maksas par atbildi vai datu atstāšanas tavas infrastruktūras.
Pašmitināšana OpnForm sniedz tev neierobežotu atbilžu skaitu, pielāgotu zīmolu un iespēju savienot veidlapu iesniegumus tieši ar tavām datubāzēm, tīmekļa āķiem (webhooks) un paziņojumu kanāliem. Tu nosaki datu glabāšanas politikas un kontrolē, kam ir piekļuve iesniegtajiem datiem, padarot to piemērotu regulētām nozarēm un privātuma apzinīgām komandām.
OpnForm galvenās iespējas
Velc un nomet konstruktors
Veido veidlapas vizuāli ar 20+ lauku tipiem, tostarp failu augšupielādes, parakstus, vērtēšanas skalas un matricas režģus.
Nosacījumu loģika
Rādīt vai paslēpt laukus, pamatojoties uz iepriekšējām atbildēm, lai vadītu respondentus tikai caur atbilstošiem jautājumiem.
Webhook un paziņojumi
Aktivizē tīmekļa āķus un e-pasta paziņojumus par katru iesniegumu, lai tava komanda tiktu brīdināta un tavas sistēmas paliktu sinhronizētas.
Iegulstams jebkur
Iegult veidlapas kā uznirstošo logu, slīdni vai iegulto logrīku jebkurā mājaslapā, nenovirzot apmeklētājus prom no tavas lapas.
Atbilžu pārvaldība
Skatīt, filtrēt un eksportēt visus veidlapu iesniegumus no iebūvēta vadības paneļa ar meklēšanu kolonnu līmenī un CSV eksportu.
Kāpēc izmantot OpnForm pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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