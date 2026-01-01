Izvietot PgHero ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda PostgreSQL veiktspējas panelis vaicājumu, indeksu un datubāzes veselības uzraudzībai reāllaikā.
Izvēlies PgHero VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PgHero
PgHero ir atvērtā koda veiktspējas panelis, kas īpaši izveidots PostgreSQL. Tas parāda lēnus vaicājumus, neizmantotus indeksus, uzpūstas tabulas, dublētus indeksus, nederīgas ierobežojošās atsauces un savienojumu skaitu tīrā tīmekļa saskarnē — nav nepieciešama datu bāzes ekspertīze, lai nolasītu to, ko tas parāda. Katrs rādītājs ir specifisks PostgreSQL, tāpēc panelis tieši sniedz informāciju, kas ir svarīga optimizēšanai un problēmu novēršanai.
Pašmitināšana PgHero nozīmē, ka tavi datu bāzes akreditācijas dati un vaicājumu modeļi nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Pievieno to jebkurai PostgreSQL instancei — konteineram tajā pašā VPS, attālai pārvaldītai datu bāzei vai vairākām datu bāzēm vienlaikus — un iegūsti pastāvīgu uzraudzības paneli, kas pieejams, izmantojot tavu pārlūkprogrammu.
PgHero galvenās iespējas
Lēnu vaicājumu noteikšana
PgHero sarindo vaicājumus pēc kopējā un vidējā izpildes laika, lai tu varētu nekavējoties identificēt, kuri vaicājumi pazemina lietojumprogrammas veiktspēju.
Indeksa analīze
Atklāj neizmantotus, dublētus un trūkstošus indeksus, lai tu varētu sakārtot lieko indeksu apjomu un pievienot indeksus, kas patiešām paātrinās tavu darba slodzi.
Vieta un uzbrieduma uzskaite
Parāda tabulu un indeksu izmērus ar nedzīvo ierakstu skaitu, lai tu zinātu, kad ir nepieciešams VACUUM vai REINDEX, pirms vieta kļūst par problēmu.
Savienojuma uzraudzība
Izseko aktīvos savienojumus pēc lietotāja, datubāzes un stāvokļa, lai tu varētu pamanīt savienojumu noplūdes un resursu izsīkumu, pirms tie izraisa pārtraukumus.
Vēsturiskā vaicājumu statistika
Uztver vaicājumu statistiku laika gaitā un attēlo to ar laika diapazona slīdni, tādējādi atvieglojot veiktspējas regresiju korelēšanu ar izvietošanu vai slodzes izmaiņām.
Kāpēc izmantot PgHero pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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