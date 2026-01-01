Izvietot Firefly III ar viena klikšķa instalāciju.
Pārņem pilnīgu kontroli pār savām personīgajām finansēm ar drošu, pašu mitinātu divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmu.
Izvēlies Firefly III VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Firefly III
Firefly III ir zelta standarts pašmitinātai personīgo finanšu pārvaldībai. Tā nodrošina visaptverošu platformu, lai izsekotu taviem ienākumiem, izdevumiem un budžetiem ar profesionālas grāmatvedības programmatūras precizitāti. Divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēma reģistrē katru darījumu ar pilnu avota un galamērķa kontekstu, veidojot precīzu virsgrāmatu, ko tu vari pārbaudīt jebkurā laikā.
Pašmitinot savā VPS, tu novērs risku dalīties ar sensitīviem finanšu datiem ar trešo pušu apkopotājiem, nodrošinot, ka tava neto vērtība, tēriņu paradumi un kontu atlikumi paliek stingri konfidenciāli, bez abonēšanas maksām un bez datu ieguves.
Firefly III galvenās iespējas
Divkāršā ieraksta grāmatvedība
Nodrošini finanšu precizitāti ar profesionāla līmeņa sistēmu, kas izseko katru centu vairākos kontos.
Padziļināta budžeta plānošana
Iestati sarežģītus mēneša vai gada budžetus un saņem vizuālus indikatorus, kad tu tuvojies saviem limitiem.
Automatizācijas noteikumi
Ietaupi laiku, izveidojot pielāgotus noteikumus, kas automātiski kategorizē un atzīmē darījumus, pamatojoties uz aprakstiem vai summām.
Detalizēta atskaite
Ģenerē pārskatāmas diagrammas un grafikus, lai vizualizētu savu neto vērtību, tēriņu paradumus un finanšu izaugsmi laika gaitā.
Kāpēc izmantot Firefly III pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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