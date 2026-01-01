Izvietot ezBookKeeping ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts personīgo finanšu izsekotājs ar mobilajām ierīcēm pielāgotu lietotāja saskarni, diagrammām un čeku skenēšanu.
Izvēlies ezBookKeeping VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ezBookKeeping
ezBookKeeping ir viegla, atvērtā koda personīgo finanšu lietojumprogramma, kas izstrādāta ātrai, bezrūpīgai ikdienas izdevumu uzskaitei. Izveidota kā viens konteiners ar SQLite krātuvi, tā ērti darbojas uz minimālas aparatūras — no Raspberry Pi līdz mazam VPS — bez nepieciešamības pēc datubāzes servera.
Atšķirībā no smagnējākiem divkāršā ieraksta grāmatvedības rīkiem, ezBookKeeping koncentrējas uz to, kas patiesībā nepieciešams lielākajai daļai cilvēku: tīra, mobilajām ierīcēm pielāgota saskarne, lai ātri reģistrētu darījumus, vizualizētu izdevumus pa kategorijām un sekotu līdzi personīgajiem budžetiem. Pašmitināšana nodrošina, ka tava darījumu vēsture ir pilnībā privāta, un neviena trešās puses finanšu lietotne nekad neredzēs tavus tēriņu datus.
ezBookKeeping galvenās iespējas
Mobilajām ierīcēm prioritāra PWA
Instalē ezBookKeeping kā progresīvu tīmekļa lietotni jebkurā tālrunī, lai reģistrētu izdevumus kā vietējā lietotnē, bez lejupielādes no lietotņu veikala.
Kvīts OCR skenēšana
Skenē papīra kvītis, lai automātiski izgūtu darījumu summas un tirgotājus, samazinot manuālu datu ievadi.
Vairāku valūtu atbalsts
Sekot līdzi izdevumiem vairākās valūtās ar automātisku valūtas kursa konvertāciju ceļojumiem un starptautiskiem tēriņiem.
Diagrammas un statistika
Vizualizē tēriņu tendences pēc kategorijas, konta un laika perioda ar iebūvētām diagrammām un kopsavilkuma statistiku.
CSV un Alipay imports
Importēt darījumu vēsturi no CSV failiem un lielākajām maksājumu platformām, tostarp Alipay un WeChat Pay.
Kāpēc izmantot ezBookKeeping pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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