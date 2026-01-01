Instalē Hermes Workspace ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda komandu centrs tavam Hermes AI aģentam — tērzēšana, atmiņa, prasmes, terminālis un faili vienā saskarnē.
Izvēlies Hermes Workspace VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hermes Workspace
Hermes Workspace ir atvērtā koda tīmekļa UI, kas pārvērš Hermes AI aģentu (no NousResearch) par pilnībā aprīkotu komandu centru. Tas apvieno daudzmodeļu tērzēšanu, pastāvīgu atmiņu, vairāk nekā 100 prasmju katalogu, integrētu pārlūkprogrammas vietējo termināli un diriģentu paralēlu apakšaģentu orķestrēšanai — viss vienā paša mitinātā saskarnē.
Hermes Workspace paša mitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavas sarunas, aģenta atmiņa un akreditācijas dati paliek tavā infrastruktūrā. Tu iegūsti pilnīgu kontroli pār to, kuru AI pakalpojumu sniedzēju tu izmanto (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral un citi), bez maksas par ziņojumu un bez datu atstāšanas no tava servera.
Hermes Workspace galvenās iespējas
Daudzmodeļu tērzēšana
Pārslēdzies starp Claude, GPT, Gemini, Ollama lokālajiem modeļiem un jebkuram OpenAI saderīgam galapunktam sarunas laikā, nepazaudējot kontekstu.
Pastāvīgā atmiņa & 100+ prasmes
Aģents atceras informāciju starp sesijām un var smelties no plaša prasmju kataloga. Pārlūko un rediģē atmiņu un prasmes tieši no UI.
Integrēts terminālis
Palaid komandas tieši darbvietā ar pilnkrāsu pārlūkprogrammas-vietējo pty — nav jāpārslēdzas uz atsevišķu SSH sesiju.
Diriģents — Paralēlie aģenti
Izveidot un uzraudzīt vairākus apakšagentus paralēli ar Conductor misijas orķestratoru un tiešsaistes darbinieku tīklu.
Mobilajām ierīcēm paredzēts PWA
Pilna funkciju paritāte datorā, planšetdatorā un tālrunī. Instalē sākuma ekrānā un darbojies ar paziņojumiem.
Pašmitinātu datu īpašumtiesības
Visas aģentu sesijas, atmiņa un API akreditācijas dati paliek tavā VPS bez lietošanas ierobežojumiem un bez trešo pušu datu koplietošanas.
Kāpēc izmantot Hermes Workspace pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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