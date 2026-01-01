Instalēt Joomla ar viena klikšķa instalāciju.
Jaudīga atvērtā koda CMS dinamisku mājaslapu, portālu un tīmekļa lietojumprogrammu izveidei ar daudzvalodu atbalstu.
Izvēlies Joomla VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Joomla
Joomla ir nobriedusi, atvērtā koda satura pārvaldības sistēma (CMS) ar vairāk nekā 100 miljoniem lejupielāžu, kas darbina visu, sākot no personīgajiem emuāriem un kopienu portāliem līdz uzņēmumu lietojumprogrammām un valdības vietnēm. Tās uzlabotā lietotāju pārvaldība, iebūvētais daudzvalodu atbalsts vairāk nekā 75 valodām un tūkstošiem paplašinājumu padara to par vienu no elastīgākajām pieejamajām CMS platformām.
Pašhostējot Joomla savā VPS, tu iegūsti veltītus resursus, pilnīgu PHP un MySQL konfigurācijas kontroli un bez koplietošanas hostinga ierobežojumiem — lai tava vietne mērogotos kopā ar tavu auditoriju bez neparedzamas veiktspējas vai maksām par apmeklētāju.
Joomla galvenās iespējas
Iebūvēts daudzvalodu
Pārvaldi saturu vairāk nekā 75 valodās integrēti — nav nepieciešami trešo pušu spraudņi, padarot to ideālu starptautiskiem uzņēmumiem un organizācijām.
Uzlabota piekļuves kontrole
Definē detalizētas atļaujas ar vairākām lietotāju grupām un piekļuves līmeņiem, ļaujot tev precīzi kontrolēt, kurš var izveidot, rediģēt vai publicēt saturu.
Tūkstošiem paplašinājumu
Paplašini Joomla ar veidnēm, komponentēm, moduļiem un spraudņiem no Joomla paplašinājumu direktorija, lai pievienotu jebkādu funkcionalitāti, kas nepieciešama tavai mājaslapai.
Iebūvēti SEO rīki
Ģenerē draudzīgas URL adreses, meta aprakstus un vietņu kartes uzreiz, lai uzlabotu meklētājprogrammu reitingus bez papildu spraudņiem.
Satura versiju veidošana
Sekojiet līdzi katrai izmaiņai rakstos un atgriezieties pie jebkuras iepriekšējās versijas, aizsargājot savu saturu no nejaušām rediģēšanām vai nevēlamiem labojumiem.
Kāpēc izmantot Joomla pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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