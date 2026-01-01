Uzstādīt Grav ar vienu klikšķi.
Ātrs, moderns plakano failu CMS, kam nav nepieciešama datubāze — tikai Markdown faili, Twig veidnes un spraudņu ekosistēma.
Izvēlies Grav VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grav
Grav ir moderna plakano failu CMS, kas visu saturu glabā kā Markdown failus failu sistēmā, pilnībā likvidējot datubāzi. Izveidots uz PHP ar Twig veidņu sistēmu, tas nodrošina ātru lapu ielādi, izmantojot failos balstītu kešatmiņu, iebūvētu administratora paneli netehniskiem redaktoriem un vairāk nekā 300 spraudņus veidlapām, SEO, meklēšanai un daudzvalodu saturam.
Grav pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka dublējumkopijas ir tikpat vienkāršas kā mapes kopēšana, versiju kontrole tiek dabiski apstrādāta ar Git, un nav datubāzes savienojuma ierobežojumu, vaicājumu optimizācijas galvassāpes vai atsevišķi dublēšanas darbi — tikai faili un tava lietojumprogramma, kas darbojas uz aparatūras, ko tu kontrolē.
Grav galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Viss saturs atrodas Markdown failos, novēršot vajadzību pēc datubāzes iestatīšanas, savienojumu kopas vai vaicājumu optimizācijas tipiskām vietnes darba slodzēm.
Iebūvēts administrācijas panelis
Pārvaldi lapas, tēmas, spraudņus un lietotāju kontus, izmantojot izsmalcinātu tīmekļa saskarni, nepieskaroties komandrindai vai tieši nerediģējot failus.
Bagātīga spraudņu ekosistēma
Vairāk nekā 300 spraudņu aptver veidlapas, daudzvalodu atbalstu, meklēšanu, SEO, attēlu optimizāciju un citus — instalē tos ar vienu klikšķi no administrācijas paneļa.
Git-draudzīgs saturs
Uz failiem balstītā arhitektūra padara visu vietni — saturu, konfigurāciju un kodu — izsekojamu Git, lai nodrošinātu automatizētu izvietošanu un izmaiņu vēsturi.
Twig veidņu izveide
Veido pilnībā pielāgotas tēmas, izmantojot Twig veidņu dzinēju, ar piekļuvi jaudīgajai satura API, taksonomijas sistēmai un mediju plūsmai.
Kāpēc izmantot Grav pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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