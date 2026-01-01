Instalēt MiroFish ar viena klikšķa instalāciju.
AI prognozēšanas dzinējs, izmantojot daudzaģentu bara simulāciju, lai prognozētu reālās pasaules sociālos un tirgus rezultātus.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MiroFish
MiroFish ir AI prognozēšanas dzinējs, kas veidots uz OASIS daudzaģentu simulācijas ietvara. Tas veido paralēlas digitālās pasaules, apdzīvotas ar tūkstošiem AI aģentu, katrs ar neatkarīgām personībām, ilgtermiņa atmiņu, ko nodrošina Zep Cloud, un uzvedības loģiku. Lietotāji var ievadīt reālās pasaules notikumus kā sākuma datus un novērot, kā reaģē simulētās populācijas — radot rezultātu prognozes sociālo mediju tendencēm, tirgus kustībām un politikas ietekmei.
Pašmitināšana MiroFish nodrošina tev veltītu skaitļošanas jaudu resursietilpīgām simulācijām un saglabā sensitīvu biznesa inteliģenci, finanšu signālus un pirmsizlaides analīzi pilnībā tavā infrastruktūrā. Tu arī saglabā pilnīgu kontroli pār LLM pakalpojumu sniedzēja izvēli un izmaksu optimizāciju.
MiroFish galvenās iespējas
Daudzaģentu simulācija
Tūkstošiem AI aģentu ar unikālām personībām un noturīgu atmiņu mijiedarbojas paralēlās digitālajās pasaulēs, radot jaunu sociālo dinamiku.
Sociālo platformu modelēšana
Simulē Twitter un Reddit līdzīgas vides ar ziņu publicēšanu, komentēšanu, sekošanu un atkārtotu publicēšanu, lai atspoguļotu reālu platformu darbību.
Dieva skata vadība
Ievadi mainīgos un pēkšņus ziņu notikumus no Dieva skatpunkta, lai novērotu, kā simulētā populācija reaģē reāllaikā.
Automatizēti pārskati
AI ģenerēti analīzes ziņojumi apkopo simulācijas rezultātus un prognozes, samazinot sarežģītu aģentu mijiedarbību manuālu interpretāciju.
Elastīgs LLM aizmugursistēma
Darbojas ar OpenAI vai jebkuru ar OpenAI API saderīgu pakalpojumu sniedzēju, ļaujot tev mainīt modeļus, lai līdzsvarotu simulācijas kvalitāti ar izmaksām.
Kāpēc izmantot MiroFish pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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