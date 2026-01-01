Izvieto MeshCentral ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta attālās uzraudzības un pārvaldības platforma galddatoriem, serveriem un IoT ierīcēm vietējā tīklā vai internetā.
Izvēlies MeshCentral VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MeshCentral
MeshCentral ir pilnīga atvērtā pirmkoda attālās uzraudzības un pārvaldības platforma, kas ļauj tev pārņemt attālos datorus, palaist čaulas, pārsūtīt failus un pārbaudīt ierīču telemetriju visās Windows, macOS, Linux un FreeBSD mašīnās no vienas tīmekļa konsoles. Viegli aģenti darbojas katrā pārvaldītajā ierīcē un izveido izejošo savienojumu ar tavu MeshCentral serveri, lai tu varētu tiem piekļūt caur ugunsmūriem un NAT bez VPN tuneļiem.
MeshCentral pašmitināšana uz tava VPS dod tev privātu TeamViewer vai AnyDesk aizstājēju bez maksas par katru lietotāju, bez joslas platuma ierobežojumiem un bez trešo pušu piekļuves tavām attālajām sesijām. Platforma ir Tactical RMM pamattehnoloģija, un to izmanto IT uzņēmumi, MSP un mājas laboratorijas, lai pārvaldītu visu, sākot no dažām personīgajām ierīcēm līdz tūkstošiem klientu galapunktu.
MeshCentral galvenās iespējas
Attālā darbvirsma un čaula
Pārņem Windows, macOS, Linux un FreeBSD datorus, izmantojot ātru tīmekļa attālās darbvirsmas, čaulas un failu pārsūtīšanas saskarni — nav nepieciešama klienta instalēšana.
Vieglsvara aģents
Mazi vietējie aģenti savienojas izejoši no katras ierīces, tāpēc MeshCentral darbojas caur ugunsmūriem un NAT bez VPN tuneļiem vai atvērtiem ienākošajiem portiem pārvaldītajos resursdatoros.
Ierīču grupas un politikas
Organizē galapunktus tīkla grupās ar uz lomām balstītām atļaujām, ieplānotiem uzdevumiem un masveida darbībām, lai lielas ierīču kopas paliktu pārvaldāmas.
Divfaktoru autentifikācija
Iebūvētie TOTP, WebAuthn un e-pasta 2FA nodrošina administratora konsoli drošu pat tad, ja tā ir pakļauta publiskajam internetam.
Sesijas ierakstīšana un audits
Attālās darbvirsmas sesiju ierakstīšanas iespēja un detalizēts audita žurnāls ļauj tev pārskatīt katru darbību, ko veicis katrs administrators.
REST un WebSocket API
Visaptverošas API ļauj tev skriptēt ierīču pārvaldību, integrēties ar biļešu rīkiem vai veidot uz MeshCentral bāzes kā pamatu pielāgotam RMM.
Kāpēc izmantot MeshCentral pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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