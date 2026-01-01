Izvietot failu pārlūku ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls tīmekļa failu pārvaldnieks servera failu pārlūkošanai, augšupielādei un pārvaldībai tieši no tavas pārlūkprogrammas.
Izvēlies File Browser VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar File Browser
File Browser ir viegls, atvērtā koda tīmekļa failu pārvaldnieks, kas pārvērš jebkuru direktoriju tavā serverī par pilnvērtīgu failu pārvaldības saskarni, kas pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas. Tas atbalsta vairākus lietotājus ar konfigurējamām atļaujām, failu koplietošanu, izmantojot publiskas saites, vilkšanas un nomešanas augšupielādes un iebūvētu koda redaktoru — viss bez nepieciešamības pēc SSH vai FTP klientiem.
Pašmitināts File Browser tavā VPS saglabā failus privātus un tavā kontrolē, ļauj tev droši piešķirt komandas dalībniekiem vai klientiem piekļuvi konkrētiem direktorijiem, neatklājot servera akreditācijas datus, un prasa minimālus resursus, lai tas ērti darbotos līdzās tavām citām lietojumprogrammām.
File Browser galvenās iespējas
Daudzlietotāju atļaujas
Izveido lietotāju kontus ar detalizētu piekļuvi direktorijām un uz lomām balstītām atļaujām, lai katra persona redzētu un modificētu tikai tos failus, kas tai nepieciešami.
Velc un nomet augšupielādes
Augšupielādē atsevišķus failus, vairākus failus vai veselas mapes tieši no pārlūkprogrammas ar reāllaika progresa izsekošanu — nav nepieciešams FTP klients.
Iebūvēts koda redaktors
Rediģēt konfigurācijas failus, skriptus un teksta failus tieši pārlūkprogrammā, nepārslēdzoties uz atsevišķu SSH sesiju vai teksta redaktoru.
Publiskās koplietošanas saites
Ģenerēt koplietojamas lejupielādes saites failiem vai mapēm, ļaujot tev sūtīt saturu ārējiem saņēmējiem, nepiešķirot viņiem piekļuvi serverim.
Arhīva pārvaldība
Izveido un izvelc ZIP un TAR arhīvus tieši caur tīmekļa saskarni, vienkāršojot pakešu pārsūtīšanu un failu dublējumkopiju veidošanu.
Kāpēc izmantot File Browser pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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