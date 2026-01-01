Izvietot Mini QR viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināts QR koda ģenerators ar pielāgotām krāsām, stiliem un eksportēšanu uz PNG, SVG vai ASCII.
Izvēlies Mini QR VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mini QR
Mini QR ir pašmitināts QR kodu ģenerators, kas veidots ar Vue 3. Tas pārsniedz pamata melnbaltos kodus — tu vari pielāgot punktu rakstus, stūru stilus, krāsas un rāmjus, pēc tam eksportēt rezultātu kā PNG, JPG, SVG vai ASCII tekstu. Iebūvēts skeneris pieņem kameras ievadi vai attēlu augšupielādes, un pakešu režīms vienā piegājienā ģenerē vairākus kodus no CSV faila.
Pašmitināšana Mini QR nozīmē, ka tavi QR dati — URL, vCards, WiFi akreditācijas dati vai jebkura pielāgota datu pakete — nekad neiziet cauri trešās puses pakalpojumam. Lietotnei nav datubāzes un nav kontu, tāpēc pēc izvietošanas nav nekā, ko pārvaldīt.
Mini QR galvenās iespējas
Pielāgots QR stils
Pielāgo punktu rakstus, stūru formas, krāsas un rāmja elementus, lai tie atbilstu jebkuram zīmolam vai estētikai — tālu pārsniedzot standarta melnbaltos kodus.
Vairāki eksporta formāti
Lejupielādē pabeigtos kodus kā PNG, JPG, SVG vai ASCII/Unicode tekstu, saglabājot izvadi saderīgu ar jebkuru turpmāko lietošanas gadījumu.
Iebūvēts QR skeneris
Skenējiet QR kodus tieši pārlūkprogrammā, izmantojot kameru vai augšupielādējot attēlu — nav nepieciešama atsevišķa lietotne vai spraudnis.
CSV pakešu ģenerēšana
Augšupielādē CSV failu, lai vienā piegājienā ģenerētu vairākus QR kodus, kas noderīgi produktu etiķetēm, pasākumu biļetēm vai kontaktu karšu drukāšanai.
Datu veidnes
Iepriekš sagatavotas ievades veidlapas URL adresēm, e-pastiem, vKartēm, WiFi akreditācijas datiem un citiem bieži izmantotiem formātiem padara strukturētu datu kodēšanu ātru un bez kļūdām.
Kāpēc izmantot Mini QR pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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