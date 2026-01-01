Izvietot Coral Talk ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda komentēšanas platforma no Vox Media, kas no jauna definē diskusijas vietnē un moderēšanu ziņu redakcijām.
Izvēlies Coral Talk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Coral Talk
Coral ir atvērtā koda komentēšanas platforma, ko izveidojis Vox Media, lai veicinātu veselīgākas diskusijas vietnē ziņu organizācijām, izdevējiem un satura veidotājiem. Tā aizstāj trešo pušu komentāru logrīkus ar pašu mitinātu sistēmu, kas izstrādāta, ņemot vērā kopienas pārvaldības realitāti: lielu moderēšanas slodzi, naidīgiem dalībniekiem un nepieciešamību saglabāt auditorijas datus savā infrastruktūrā.
Uzticas vairāk nekā 500 ziņu redakcijas 28 valstīs, tostarp The Washington Post un The Financial Times, Coral apvieno ātru, pieejamu lasītāja pieredzi ar moderēšanas rīku komplektu, kas īpaši izstrādāts redakcijas komandām. Pašmitināšana savā VPS saglabā lasītāju identitāti, komentāru vēsturi un iesaistes signālus tavā pilnīgā kontrolē, nevis trešās puses SaaS.
Coral Talk galvenās iespējas
Moderācijas rīkkopa
Filtrējiet un apstipriniet komentārus plašā mērogā, izmantojot reakciju rindas, aizliegto vārdu sarakstus, aizdomīgu vārdu atzīmēšanu un katram stāstam pielāgotus moderēšanas iestatījumus, kas paredzēti redakcijas komandām.
Q&A un tiešsaistes tērzēšana
Pārslēdz stāstu uz jautājumu un atbilžu vai tiešraides tērzēšanas režīmu, lai rīkotu ekspertu vadītas sesijas, aktuālo ziņu diskusijas vai strukturētas lasītāju intervijas.
Autora iesaiste
Izcelti komentāri, reportieru nozīmītes un personāla atbildes tieši pavedienā ļauj žurnālistiem izcelt labākos ieguldījumus un atbildēt lasītājiem tieši pavedienā.
Vienotā pieteikšanās
Integrējiet Coral savā esošajā identitātes slānī, izmantojot uz JWT balstītu SSO, OAuth pakalpojumu sniedzējus vai vietējos kontus, lai lasītāji varētu atkārtoti izmantot savu vietnes pieteikšanos.
Privātums un datu īpašumtiesības
Komentāri, profili un moderēšanas vēsture paliek tavā VPS MongoDB, ar iebūvētiem GDPR prasībām atbilstošiem eksporta un dzēšanas rīkiem.
Iegulstams jebkurā CMS
Viegls iegulšanas skripts integrē Coral WordPress, Ghost, Drupal vai pielāgotās sistēmās, nebloķējot tavu vietni vienā CMS.
Kāpēc izmantot Coral Talk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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