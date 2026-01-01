Izvietot evcc ar viena klikšķa instalāciju.
Saules enerģijas optimizēts EV uzlādes kontrolieris un mājas enerģijas pārvaldnieks simtiem sienas lādētāju, invertoru un transportlīdzekļu.
Izvēlies evcc VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar evcc
evcc ir atvērtā koda EV uzlādes kontrolieris un mājas enerģijas pārvaldības sistēma, kas prioritizē tava elektriskā transportlīdzekļa uzlādi ar pašu saražotu saules enerģiju, nevis tīkla elektroenerģiju. Tā savienojas ar simtiem sienas lādētāju, saules invertoru, akumulatoru uzglabāšanas sistēmu, viedajiem skaitītājiem un transportlīdzekļu API, lai koordinētu uzlādi, pamatojoties uz reāllaika PV pārpalikumu, dinamiskajiem elektroenerģijas tarifiem un akumulatora uzlādes stāvokli.
Pašmitināšana evcc uz tava paša VPS saglabā ierīces akreditācijas datus, uzlādes vēsturi un automatizācijas loģiku pilnībā tavā kontrolē, novērš jebkādu atkarību no piegādātāju mākoņpakalpojumiem un nodrošina, ka tavas uzlādes stratēģijas darbojas uzticami ikreiz, kad spīd saule.
evcc galvenās iespējas
Saules liekās uzlādes
Uzlādē tavu EV ar lieko fotoelektrisko enerģiju reāllaikā, maksimāli palielinot pašpatēriņu un samazinot tīkla importu.
Dinamisko tarifu atbalsts
Ieplāno uzlādi dinamisko elektroenerģijas tarifu, piemēram, Tibber, aWATTar un Octopus, lētākajās stundās.
Simtiem ierīču
Integrējas ar lādētājiem, skaitītājiem, invertoriem un transportlīdzekļiem no ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei un daudziem citiem.
Pārlūkprogrammas iestatīšana
Konfigurē sienas lādētājus, transportlīdzekļus, skaitītājus un uzlādes punktus, izmantojot vadītu tīmekļa lietotāja saskarni, neveicot YAML failu manuālu rediģēšanu.
Mājas akumulatora atbalsts
Koordinē EV uzlādi ar mājas akumulatora uzlādes stāvokli, lai tavs mājas akumulators netiktu izlādēts automašīnas darbināšanai.
REST un MQTT API
Nodrošina pilnu REST un MQTT API Home Assistant, openHAB, Node-RED un pielāgotām automatizācijām.
Kāpēc izmantot evcc pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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