Izvietot Novu ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda paziņojumu infrastruktūra e-pasta, SMS, push un lietotnes paziņojumu sūtīšanai, izmantojot vienotu API.
Izvēlies Novu VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Novu
Novu ir atvērtā koda paziņojumu infrastruktūras platforma, kas produktu un inženieru komandām nodrošina vienotu API, lai sūtītu paziņojumus pa visiem kanāliem — e-pastu, SMS, push, lietotnē un tērzēšanā. Tā vietā, lai integrētu atsevišķus pakalpojumu sniedzējus katram kanālam, Novu novirza visus paziņojumus caur vienu sistēmu ar vizuālu darbplūsmas veidotāju, lietotāja kanālu preferencēm un piegādes žurnālu neveiksmīgu sūtījumu atkļūdošanai.
Pašmitināšana Novu saglabā paziņojumu saturu, abonentu datus un pakalpojumu sniedzēju akreditācijas datus pilnībā jūsu pašu infrastruktūrā. Nav maksu par paziņojumu, dati neatstāj jūsu serverus, un ir pilnīga kontrole pār ātruma ierobežojumiem un atkārtotas mēģināšanas politikām — padarot to par pareizo izvēli privātumjutīgām lietojumprogrammām un komandām, kurām nepieciešamas prognozējamas paziņojumu izmaksas lielā apjomā.
Novu galvenās iespējas
Daudzkanālu piegāde
Sūti e-pasta, SMS, push, lietotnes un tērzēšanas paziņojumus, izmantojot vienu API, neintegrējot katru pakalpojumu sniedzēju atsevišķi.
Vizuālais darbplūsmas veidotājs
Izveido daudzpakāpju paziņojumu secības ar sazarotu loģiku un aizkavējumiem, izmantojot velc un nomet redaktoru — nav nepieciešams kods.
50+ piegādātāju integrācijas
Savienojies ar SendGrid, Twilio, FCM, Slack un 50+ citiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot iepriekš izveidotas integrācijas, kas pilnībā tiek pārvaldītas no vadības paneļa UI.
Abonenta preferences
Ļauj lietotājiem kontrolēt, kādus paziņojumu kanālus viņi saņem katrai tēmai, samazinot atteikšanos un uzlabojot ilgtermiņa iesaisti.
Piegādes novērojamība
Pārbaudi katra paziņojuma statusu reāllaika piegādes žurnālā ar atkārtošanas skaitu, pakalpojumu sniedzēja atbildēm un kļūdu informāciju.
Kāpēc izmantot Novu pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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