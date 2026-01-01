Izvietot FileGator viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināts daudzlietotāju failu pārvaldnieks ar uz lomām balstītām atļaujām, arhīva atbalstu un multivides priekšskatījumu — nav nepieciešama datubāze.
Izvēlies FileGator VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FileGator
FileGator ir atvērtā koda, pašmitināts failu pārvaldnieks, kas nodrošina tīru tīmekļa saskarni failu augšupielādei, lejupielādei, organizēšanai un koplietošanai tavā serverī. Veidots uz plakano failu arhitektūras bez datubāzes atkarības, tas darbojas kā viens viegls pakalpojums ar lietotāju kontiem un atļaujām, kas glabājas vienkāršā JSON failā. Uz lomām balstīta piekļuve ļauj tev izveidot administratora, lietotāja un viesa kontus — katram ar konfigurējamām atļaujām failu lasīšanai, rakstīšanai, augšupielādei, lejupielādei, pārdēvēšanai, dzēšanai un arhivēšanai.
Pašmitinot FileGator savā VPS, visi faili paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez krātuves kvotām, bez abonēšanas maksām un bez trešo pušu piekļuves taviem datiem. Tas darbojas ar minimāliem resursiem, padarot to viegli izvietojamu kopā ar citiem pakalpojumiem, neveltot visu serveri failu pārvaldībai.
FileGator galvenās iespējas
Vairāku lietotāju atļaujas
Izveido administratora, lietotāja un viesa kontus ar neatkarīgām atļaujām katrai darbībai — kontrolējot, kurš var atsevišķi lasīt, augšupielādēt, lejupielādēt, pārdēvēt, dzēst un arhivēt failus.
Bez datubāzes
Visi lietotāju konti un konfigurācija tiek glabāti plakanos JSON failos, novēršot datubāzes prasību un saglabājot izvietošanu vienkāršu un pārnēsājamu.
Arhīva pārvaldība
Izveido un izvelc ZIP arhīvus, izmantojot pārlūkprogrammu, bez SSH vai komandrindas rīkiem, padarot lielapjoma failu pārsūtīšanu un dublējumkopiju veidošanu vienkāršu.
Publiskās koplietošanas saites
Izveidot publiskas lejupielādes saites failiem vai mapēm, lai ārējie saņēmēji varētu piekļūt konkrētam saturam bez nepieciešamības pēc konta serverī.
Mediju priekšskatījums
Priekšskati attēlus, video, audio un teksta failus tieši pārlūkprogrammā — nav nepieciešama lejupielāde, lai apstiprinātu pareizo failu pirms kopīgošanas.
Kāpēc izmantot FileGator pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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