Instalēt Plane ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda projektu pārvaldības platforma problēmu izsekošanai, sprintu cikliem un produktu ceļvežiem — pašmitināta alternatīva Jira un Linear.
Izvēlies Plane VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plane
Plane ir jaudīga atvērtā koda projektu pārvaldības platforma, kas kalpo kā mūsdienīga alternatīva Jira, Linear, Monday.com un ClickUp. Komandas izseko problēmas, veic sprintu ciklus ar burn-down diagrammām, plāno produktu ceļvežus un sadarbojas reāllaikā — tas viss bez maksas par lietotāju vai datu atstāšanas no tavas infrastruktūras.
Pašmitinātā izvietošana ietver PostgreSQL, Valkey kešatmiņu, RabbitMQ ziņojumu rindu un MinIO objektu krātuvi pilnīgi autonomai iestatīšanai. Atšķirībā no SaaS projektu rīkiem, kas iekasē maksu par vietu, Plane palaišana tavā VPS nodrošina neierobežotu lietotāju un projektu skaitu par fiksētām infrastruktūras izmaksām ar pilnīgu datu īpašumtiesībām.
Plane galvenās iespējas
Problēmu izsekošana
Izveido un pārvaldi darba vienumus ar bagātinātu tekstu, failu pielikumiem, apakšuzdevumiem un starpprojektu atsaucēm vienā centralizētā skatā.
Sprintu cikli
Vadi veiklās sprinta sesijas ar izpildes diagrammām un komandas progresa izsekošanu, lai uzturētu izstrādes ritmu saskaņā ar grafiku.
Produktu ceļveži
Plāno un paziņo produkta virzienu, izmantojot vizuālās ceļa kartes, kas tieši saistās ar problēmām un moduļiem, nodrošinot katru atskaites punktu.
Reāllaika sadarbība
Reāllaika atjauninājumi nodrošina, ka katrs komandas dalībnieks redz jaunāko problēmas statusu, komentārus un uzdevumus bez manuālas atsvaidzināšanas.
Pielāgojami skati
Izveidojiet filtrētus dēļa, saraksta un kalendāra skatus, ko var saglabāt un koplietot visā komandā konsekventai projekta redzamībai.
Moduļi un analītika
Grupē saistītās problēmas moduļos sarežģītiem projektiem, pēc tam seko līdzi progresam ar iebūvētu analītiku un tendenču vizualizācijām.
Kāpēc izmantot Plane pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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