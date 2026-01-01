Uzstādīt Bionic GPT ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta uz vietas ChatGPT alternatīva ar komandas tērzēšanu, RAG darbinātiem asistentiem un uz lomām balstītu piekļuves kontroli uzņēmumiem.
Izvēlies Bionic GPT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bionic GPT
Bionic GPT ir atvērtā koda lokāli instalējama ChatGPT aizstājēja, kas paredzēta organizācijām, kurām nepieciešams ģeneratīvais AI, vienlaikus saglabājot datus stingri konfidenciālus. Izveidota ap augstas veiktspējas Rust kodolu, tā apvieno pazīstamu ChatGPT stila saskarni ar uzņēmuma funkcijām, piemēram, komandas darba telpām, uz lomām balstītu piekļuves kontroli, audita žurnāliem un aģentūras Retrieval-Augmented Generation (RAG) cauruļvadiem jebkuram dokumentu formātam.
Pašmitinot Bionic GPT savā VPS, uzvednes, tērzēšanas vēsture, iegulumi un augšupielādētie dokumenti paliek jūsu kontrolētajā infrastruktūrā, bez maksas par katru lietotāju vai trešo pušu datu koplietošanas. Platforma savienojas ar jebkuru ar OpenAI saderīgu modeli — lokālām Ollama instancēm vai attāliem pakalpojumu sniedzējiem — un ietver PostgreSQL ar pgvector semantiskai meklēšanai, kā arī īpašu RAG dzinēju dokumentu ievadīšanai un iegulumu ģenerēšanai.
Bionic GPT galvenās iespējas
Pazīstama tērzēšanas pieredze
Nopulēts ChatGPT stila interfeiss ar tērzēšanas vēsturi un pilnu tēmu pielāgošanu ļauj komandām ieviest rīku bez papildu apmācības, savukārt ātrs Rust UI nodrošina ātru mijiedarbību.
Aģentiski RAG asistenti
Veido asistentus, kas balstīti tavos dokumentos — PDF, HTML, CSV, PPTX un citos — ar bezkoda sadalīšanu, iegulumiem un sistēmas uzvednēm, kas konfigurētas, izmantojot tīmekļa UI.
Komandas un RBAC
Organizē lietotājus atsevišķās komandu darba telpās, pārvaldi funkciju piekļuvi, izmantojot lomas no tava SSO, un ievies katrai lomai atbilstošus žetonu lietošanas ierobežojumus, lai godīgi sadalītu modeļa jaudu.
Atnes jebkuru LLM
Savienojies ar lokālajiem modeļiem, izmantojot Ollama, vai ar attāliem pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto ar OpenAI saderīgas API, un ļauj lietotājiem pārslēgties starp modeļiem, neizejot no sarunas.
Privātums – iebūvēts dizainā
Dokumenti, iegulumi un tērzēšanas vēsture paliek tavā VPS, ar Postgres rindu līmeņa drošību un minimāliem no nulles veidotiem konteineriem, nodrošinot padziļinātu aizsardzību.
Kāpēc izmantot Bionic GPT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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