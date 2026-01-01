Izvietot Centrifugo ar viena klikšķa instalāciju.
Mērogojams reāllaika ziņojumapmaiņas serveris tiešsaistes lietotņu izveidei ar WebSocket un pub/sub ziņojumapmaiņu.
Izvēlies Centrifugo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Centrifugo
Centrifugo ir atvērtā koda, no valodas neatkarīgs reāllaika ziņojumapmaiņas serveris, kas piegādā tūlītējus ziņojumus pieslēgtajiem lietotājiem, izmantojot WebSocket, HTTP straumēšanu, Servera sūtītos notikumus, WebTransport un gRPC. Jebkura aizmugursistēma — neatkarīgi no valodas vai ietvara — var publicēt ziņojumus, izmantojot vienkāršu HTTP vai gRPC API, padarot vienkāršu reāllaika funkciju pievienošanu esošajām lietojumprogrammām, tās nepārrakstot.
Centrifugo pašmitināšana tavā VPS novērš maksu par ziņojumu un par savienojumu, ko iekasē komerciālie reāllaika pakalpojumi, piemēram, Pusher vai Ably, vienlaikus dodot tev pilnīgu kontroli pār mērogošanu, datu maršrutēšanu un drošības konfigurāciju.
Centrifugo galvenās iespējas
Valodu neatkarīga integrācija
Jebkura aizmugursistēma var publicēt ziņojumus, izmantojot vienkāršu HTTP vai gRPC API, lai tu pievienotu reāllaika funkcijas, nemainot savu esošo tehnoloģiju kopumu.
Ziņojumu vēsture un atkopšana
Uzglabā jaunākās ziņas katram kanālam un automātiski atkārto nokavētos notikumus klientiem, kas atjauno savienojumu, novēršot datu zudumu īsu atvienošanās brīžu laikā.
Horizontāla izaugsmes iespēja
Redis dzinējs ļauj tev palaist vairākus Centrifugo mezglus un apstrādāt miljoniem vienlaicīgu savienojumu, pieaugot tavai lietotāju bāzei.
Klātbūtnes uzskaite
Uzrauga, kuri lietotāji ir tiešsaistē katrā kanālā, un pārraida pievienošanās/atvienošanās notikumus, nodrošinot tādas funkcijas kā rakstīšanas indikatori un aktīvo lietotāju saraksti.
Iebūvēts administratora panelis
Uzraugi savienojumus, kanālus un ziņojumu plūsmu reāllaikā, izmantojot tīmekļa administratora lietotāja saskarni, neiestatot atsevišķus novērojamības rīkus.
Kāpēc izmantot Centrifugo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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