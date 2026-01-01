Izvietot Dialoqbase viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināts tērzēšanas robota veidotājs ar privātu zināšanu bāzi un spraudņu valodu un iegulšanas modeļu nodrošinātājiem.
Izvēlies Dialoqbase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dialoqbase
Dialoqbase ir atvērtā koda platforma pielāgotu tērzēšanas robotu veidošanai, kas balstīti tavā zināšanu bāzē. Dokumentus, vietnes, PDF failus, GitHub repozitorijus, audio un video transkriptus var ievadīt un indeksēt, izmantojot PostgreSQL ar pgvector, pēc tam vaicāt, izmantojot jebkuru atbalstītu valodu modeli — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama vai pašu mitinātu lokālo MI instanci. Pakalpojumu sniedzēju maiņa neprasa avotu atkārtotu indeksēšanu.
Pašmitinot Dialoqbase savā VPS, tavā kontrolē paliek patentēti dokumenti, sarunu vēsture un pakalpojumu sniedzēja API atslēgas, bez maksas par katru ziņojumu vai trešo pušu SaaS piesaistes. Iebūvētās kanālu integrācijas ļauj publicēt to pašu robotu Telegram, Discord, WhatsApp vai ieguldamā tīmekļa logrīkā.
Dialoqbase galvenās iespējas
Privāta zināšanu bāze
Ievelc PDF failus, mājaslapas, vietņu kartes, Word dokumentus, GitHub repozitorijus, vienkāršu tekstu un audio vai video transkriptus, lai katrs bots balstītos uz taviem datiem.
Daudzpakalpojumu sniedzēju LLM
Pārslēdzies starp OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama un Local AI, bez avotu pārindeksēšanas vai uzvedņu pārrakstīšanas.
Postgres vektoru meklēšana
Vektoru iegulumi atrodas PostgreSQL ar pgvector, tāpēc viena datubāze nodrošina metadatus, sarunu vēsturi un līdzības meklēšanu.
Kanālu integrācijas
Publicē to pašu botu pakalpojumos Telegram, Discord, WhatsApp vai ieguldamā tīmekļa logrīkā no vienas konfigurācijas.
Iegulstams tīmekļa logrīks
Ievieto īsu skripta tagu jebkurā vietnē, lai rādītu savu robotu kā peldošu tērzēšanas logrīku, nerakstot priekšgala kodu.
REST API piekļuve
REST API ļauj tev uzsākt sarunas, apmācīt no jauniem avotiem un novirzīt atbildes pielāgotās lietojumprogrammās un automatizācijās.
Kāpēc izmantot Dialoqbase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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